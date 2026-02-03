黃國昌幫藍營追黨產！洪健益曬1圖：變性？

民眾黨主席黃國昌。（劉祐龍攝影）

立院院會三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將救國團正式排除於適用範圍並回溯適用。民進黨台北市議員洪健益揪出民眾黨主席黃國昌2016年發文痛罵國民黨的截圖，開酸「你是變性了還是失憶了？」





藍白在立法院上會期最後一天，強行通過讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、解凍救國團遭凍結的56.1億元的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等多項爭議修法。





對此，洪健益2日在《新聞面對面》中質疑，這三個法案哪一個跟民生有關係？為什麼總預算不先過、不先付委討論？為什麼軍購不先付委討論？

洪健益隨後曬出黃國昌2016年發文的截圖，黃當時發文開罵，「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈。經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能。該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》。」





洪健益狠酸，「黃國昌，你是變性了還是失憶了？你們居然在最後一天去支持追回這個56.1億，我覺得應該是要回頭是岸」；針對行政院將「不副署」列為選項一事，洪認為，該戰就要戰，本來就不公不義。