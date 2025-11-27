黃國昌底牌新北市長選到底？邱明玉爆：柯文哲的人趁黃國昌不在放話

政治中心／綜合報導

國民黨昨（26）日正式通過2026縣市長選舉提名特別辦法，針對國民黨、民眾黨合作成立工作小組、進行對接。不過，有媒體獨家報導指，黃國昌的底牌是，要由他選新北市長，不然就各選各的。而資深媒體人邱明玉今（27）日則在三立政論節目《94要客訴》爆料，據她了解，這個消息是民眾黨前主席柯文哲那邊的人放的，趁黃國昌人在日本放這新聞。

鄭麗文與席黃國昌上週會面，討論2026藍白合，鄭麗文昨天在國民黨主持中常會時指出，將正式通過2026縣市長選舉提名特別辦法，針對國民黨、民眾黨合作成立工作小組、進行對接，並針對不同縣市提名進行討論。

廣告 廣告

不過，《鋒燦傳媒》獨家報導指，黃國昌已經確定目標，就是要參選新北市長，所以底線就是，藍白要共推他參選2026新北市長，如果國民黨不禮讓，那就只能各選各的。

邱明玉今天則在節目中直呼蠻有趣的，講一個她的內幕，就她了解，「鋒燦這個是柯文哲放的，是柯文哲那邊的人放的，趁黃國昌不在的時候，去放這樣的新聞」。

對於藍白新北市長人選，國民黨新北市議員林金結昨日也直指，黃國昌在狗仔案之後，聲勢明顯下滑，而且「我覺得市長這麼重要選舉，新北議會民眾黨只有1席，我們30席，30席要讓掉，由只有1席的來代表國民黨？基本上議會沒有這樣的共識」。他表示，國民黨在新北必須要有自己的候選人，人選目前鎖定的是北市副市長李四川。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

更多三立新聞網報導

傳黃國昌訪日「見不到親台大咖」！立院綠黨團酸爆：跟桌牌合照很有經驗

揭黃國昌訪日是想蹭台派！吳靜怡：虛有其表想撿便宜的爛草莓

若黃國昌2026硬選新北到底？吳子嘉斷言終局

黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

