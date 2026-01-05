黃國昌建議陳佩琪選2026！柯文哲反應曝光

政治中心／楊佩怡報導

2026年縣市長選舉時間點日漸靠近，除了藍綠政黨積極提名適合人選外，民眾黨的選舉態勢、藍白合議題也成為外界關注的焦點之一。過去曾傳出柯文哲妻子陳佩琪有能參選一事，民眾黨主席黃國昌今（5）日就透露，他曾向柯文哲建議讓陳佩琪出來參選，因為他認為「陳佩琪會贏，別人不會贏」，柯文哲的反應也隨之曝光。





黃國昌（右）曾建議柯文哲，向讓陳佩琪（左）出來選某個縣市。（圖／民視新聞資料照）

黃國昌今（5）日登上《誰來早餐》的專訪，在訪談的過程中，黃國昌提到民眾黨確定繼續提名高虹安為下屆市長人選，他指出後續正式簽政黨協議時，他的提議會是「現任者優先」。接著主持人詢問黃國昌：「那陳佩琪有要選台中？柯文哲有要選高雄嗎？（2026年縣市長選舉）」。黃國昌表示，陳佩琪的狀況比較特殊，但他所謂的特殊是，「我有跟主席（柯文哲）建議過，陳醫師（陳佩琪）有沒有可能去選某個地方」。

柯文哲（左）聽聞黃國昌（右）的建議，秒拒絕，因為她覺得陳佩琪很辛苦。（圖／民視新聞資料照）

不過，柯文哲的回答是：「不要啦」，因為陳珮琪其實很辛苦，家裡的事情已經讓陳佩琪承受很大的壓力。黃國昌坦言，跟柯文哲開這個口時，讓他感到很不好意思。主持人進一步詢問黃國昌，當時開這個口的考慮是什麼？黃國昌直言：「因為她（陳佩琪）會贏啊，別人不會贏，只有她會贏啊」，主持人再問當時屬意哪個縣市？黃國昌則說：「這個就...不要...因為沒有後面了，所以就...」，他也指出這件事沒有跟陳佩琪討論過，「因為我就先問問看老大（柯文哲），這個我絕對聽老大的，老大怎麼說，就怎麼做」。

