黃國昌建議「陳佩琪參選2026」選某個地方！本人震撼表態了

政治中心／綜合報導

民眾黨積極為2026年地方選舉布局，黨主席黃國昌5日受訪時透露，曾向前主席柯文哲私下提及，是否評估由陳佩琪投入地方選戰。他直言，若由陳佩琪出馬，勝算相當高，其他人恐怕難以匹敵。不過，相關想法最終未被採納。對此，陳佩琪今（6日）作出回應了。





民眾黨主席黃國昌直言，若由陳佩琪出馬，勝算相當高，其他人恐怕難以匹敵。（圖／民視新聞資料照）

黃國昌日前接受節目《誰來早餐》專訪時談到2026選戰布局，提及陳佩琪的情況相當特殊。他透露，自己曾向柯文哲試探性提出，是否考慮讓陳佩琪「去選某個地方」，但當下柯文哲即回應「不要啦」，認為陳佩琪已承受家庭與生活上的巨大壓力，實在太過辛苦。節目主持人進一步追問，是否已有具體考量的縣市人選？黃國昌則不多談細節，只強調在他的判斷中，「只有她會贏」。

針對外界關注她是否投入選舉，陳佩琪再次重申，雖然理解黨內的期待與鼓勵，但自認目前的狀態難以負荷選戰。（圖／民視新聞資料照）





陳佩琪稍早透過臉書發文說明近況，她表示，目前每天最重要的事，除了努力找工作之外，就是持續加強英文能力，近期也已重新申辦護照，其餘時間則積極訓練表達與口才。她感嘆，在少子化影響下，小兒科醫師求職並不容易，未來的人生規劃，將會持續把先生所遭遇的司法過程說清楚、講到底，直到生命的最後一刻。

針對外界關注她是否投入選舉，陳佩琪再次重申，雖然理解黨內的期待與鼓勵，但自認目前的狀態難以負荷選戰。不過，身為終身黨員，她願意在適當情況下協助黨內候選人站台。她也透露，現在已將全部心力放在照顧先生的生活與健康，每當聽到外界稱讚先生氣色好轉時，內心都感到格外欣慰。

原文出處：稱只有她會贏！黃國昌自爆建議「陳佩琪參選2026」選某個地方 本人震撼表態了

