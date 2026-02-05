黃國昌影射美國「兩件事」？陳東豪：吃國民黨這一塊選票！

論壇中心/綜合報導

民眾黨主席黃國昌批評AIT處長谷立言支持軍購「介入台灣內政」，美國國務院發出聲明「已向台灣方面清楚表達，美方歡迎台灣提出的400億美元（新台幣1.25兆）預算」，形同打臉黃國昌言論。對此，資深媒體人陳東豪表示，黃國昌「影射操守、直接質疑美國國務院」，會影響年底的游離選票。

陳東豪在《台灣向前行》節目中表示，很少看到國內一個政黨直接跟美國AIT、國務院對幹，黃國昌影射兩件事情，第一、影射1.25兆軍購當中，差額9500億是不是有問題，這「影射的是操守」；第二、黃國昌「直接質疑AIT跟背後的美國國務院」，這是史無前例的，即使是國民黨也從來沒有這樣做過，整件事的結果，在年底的選戰會可以看到。

陳東豪補充，美國國務院打臉黃國昌之後，會影響的是游離選票；更舉出美麗島電子報民調佐證，賴清德總統的民調信任度超越不信任黃金交叉，就是因為關稅15%談得好，台灣人對川普的疑慮也少了10%，這兩件事情代表「台灣人在乎美國」。陳東豪直指，當年就連新黨也沒公開質疑美國，黃國昌跟柯文哲不斷挑戰美國「會吃到國民黨最紅的那一塊選票」





