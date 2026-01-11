黃國昌後援會成立 高金素梅這原因現身力挺

▲無黨籍立委高金素梅現身力挺黃國昌。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.11）

[NOWnews今日新聞] 有意角逐新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌今（11）日舉辦新北市後援會成立大會，就連網紅館長陳之漢現身力挺。而立法院好夥伴、無黨籍立委高金素梅也現身，她直呼，他要感謝黃國昌，在立法院捍衛原住民土地正義、歷史正義，通過非常多捍衛原住民法案。大家曾聽過，國民黨不倒，台灣不會好，現在要把這句話送給民進黨，「民進黨不倒，台灣不會好」

高金素梅致詞時表示，很多人看到她都很訝異，為何自己會來，「我當然要來，我曾經度過歷史上最荒謬大罷免，我要跟國昌老師說，現在人民要的，就是民進黨下台！」他希望在野能夠再團結一次，台灣需要的是放下小我，完成大我的政治領袖。

高金素梅說，相信在場大家跟他一樣痛恨司法迫害，司法迫害就是要用司法讓人民噤聲，今天有柯文哲、館長、黃國昌、蔡正元，明天就有你跟我；第二，痛恨口口聲聲愛台灣，卻不斷掏空台灣的民進黨，浪費人民納稅錢，當國軍要捍衛台灣，國軍卻沒有安全配備，去用生命捍衛全台灣人民，但是民進黨卻要編1.25兆國防預算，卻不告訴人民要買什麼。

高金素梅說，他要感謝黃國昌，在立法院捍衛原住民土地正義、歷史正義，通過非常多捍衛原住民的法案，尤其在關鍵少數，一定要更發揮所有力量。

高金素梅也提到，大家曾聽過，國民黨不倒，台灣不會好，現在要把這句話送給民進黨，「民進黨不倒，台灣不會好」，希望在野朋友全力大團結，再一次奪回2026、2028，讓台灣的人民不要上戰場，讓台灣這一代、下一代永遠和平。

