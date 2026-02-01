即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

最新民調顯示，若藍白在新北市長之戰整合成功，綠委蘇巧慧支持度為36.0%、國民黨籍台北市副市長李四川拿下45.8%，雙方差距剩下9.2%，倘若是國眾兩黨共推民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧則大幅領先13.5%。對此，蘇巧慧今（1）日回應，這段時間以來她無論晴雨都不斷勤走基層，獲得愈來愈多不分年齡、黨派的市民為她加油，今天剛好也是選戰倒數300天，她會繼續努力。





今早9時，蘇巧慧在立法院榮譽顧問陳柏惟、身兼民進黨發言人的立委李坤城、新北市議員李倩萍、邱婷蔚、李余典、顏蔚慈、彭佳芸與陳啟能辦公室執行長陳俊維等人的陪同下，前往大三重力行市場掃街拜票，並於行前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

快新聞／黃國昌得拚了？民調已大幅落後13.5% 蘇巧慧謙卑回應了

蘇巧慧今早前往大三重力行市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，最新的民調指出，您與李四川一對一差距已經縮小到個位數，但若和黃國昌比的話則是大贏了13.5%，請問您怎麼看？

對此，蘇巧慧指出，這段時間以來，因為不停地勤走基層，不管是晴天、雨天，他們都把握每一個可以努力的時間去握每一雙手；並向每位市民證明，她真的是抱著讓新北升級、能更好的理念，想爭取為市民服務的機會。

她不諱言，也因此得到愈來愈多不分年齡、不分黨派的市民為她加油、給她鼓勵，真的是非常的溫暖，也說明這十年的立委政績，真的有得到大家的認同。

展望未來，蘇巧慧說，她會繼續這樣的步調，長跑當作短跑衝刺。今天剛好是選戰倒數300天，所以有各方好朋友的加持，因此不只是她，而是所有新北隊、民進黨議員們會向大家證明，「我們是負責任、值得信賴的穩定團隊，一起讓新北市更好」。

針對李四川在臉書（Facebook）發文指出，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」一事，蘇巧慧則說，新北本來就是個很漂亮的城市，有山、有海、有河、有樹、有花，什麼都有；目標就是讓漂亮、像百寶箱一樣的新北市，有位具備活力的市長、帶領優秀的團隊，能讓更多人看到它的好與美，期盼讓它更新、更有活力；這就是她與新北隊未來會持續告訴大家，將一起為新北市努力的步調。

最後，蘇巧慧總結，要特別感謝所有黨內三重區的議員到場，他們其實有非常多元的特質，不但是「最強女力」，也有資深及有意服務的新人，三重隊就在這，希望大家能給予機會。







原文出處：快新聞／黃國昌得拚了？民調已大幅落後13.5% 蘇巧慧謙卑回應了

更多民視新聞報導

李四川輸在起跑點？新北民調綠營已翻轉一區 蘇巧慧謙卑回應了

預算全卡關、自肥先過關？藍白硬闖3大爭議法案 蘇巧慧：有愧人民託付

若蘇巧慧當選新北市長再剃頭髮？陳柏惟表態了

