黃國昌從政「換3前任」 作家曝他「1命運」8字酸爆！

政治中心／江姿儀報導



民眾黨主席黃國昌2026年將角逐新北市長之位，今（1日）競選總部正式開幕，前黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康、前立委麥玉珍、白委陳昭姿等人到場力挺。稍早作家吳祥輝有感而發，發文回顧黃國昌從政之路，指出他有「1命運」，曾換過「3前任」，狠酸「為虎作昌（倀之諧音）」、「背叛成習」。





黃國昌從政11年「換3前任」背叛史被挖 作家曝他「1命運」酸：背叛成習！

作家吳祥輝發文，回顧黃國昌（左圖、右圖左）從政「背叛史」，曝他「1命運」酸爆。（圖／民視新聞資料照、民眾黨提供）

廣告 廣告

作家吳祥輝今（1日）在臉書發文，首先以名字諧音狠批民眾黨主席黃國昌「為虎作昌（倀之諧音）」，指出黃國昌的命運是「小弟命 」，怒嗆其為「永遠的小弟。 背叛成習的小弟 」。吳祥輝進一步回顧黃國昌從政「背叛史」，點出2016年「受民進黨禮讓支持」，黃國昌當選新北市12選區立委，當時主要票倉為出生地汐止。吳祥輝表示，黃國昌當選後「不甘成為小綠，很快就跟民進黨翻臉」，見到時任台北市長的柯文哲崛起，便將其當成「夢幻新老大」，推測黃國昌想要「成為柯文哲的台北市長接班人」，「沒有台北市長，新北市長也可以。」。

黃國昌從政11年「換3前任」背叛史被挖 作家曝他「1命運」酸：背叛成習！

作家吳祥輝指出，黃國昌（左）從政11年「背叛3前任」，分別為民進黨、柯文哲（中）以及傅崐萁（右）。（圖／民眾黨提供、民視新聞資料照）

吳祥輝繼續點出，黃國昌「背叛民進黨的支持者」後，身為時代力量創黨主席的他退黨，轉而加入民眾黨。緊接著2024年他搖身一變成為民眾黨不分區立委，「開始在國會大搞毀憲亂政的藍白合」，甚至「當傅崐萁的小弟還笑呵呵」。吳祥輝總結，2015年黃國昌與其他人成立時代力量至今，短短11年，黃國昌「已經當了幾任小弟」，「首任是民進黨，第二任是柯文哲，第三任是傅崐萁」，吳祥輝忍不住問「現任第四任老大是誰呢？ 」，怒評黃國昌「為虎作昌，斯之謂也。」。





原文出處：黃國昌從政11年「換3前任」背叛史被挖 作家曝他「1命運」酸：背叛成習！

更多民視新聞報導

柯文哲遭突襲！黃國昌「偷做1舉動」疑做局衝康阿北

柯遇學妹突襲尷尬閃人！她見「這1招」酸爆黃國昌

黃國昌遭疑「設局柯文哲」！陳佩琪首度發聲了

