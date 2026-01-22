黃國昌徹底脫偽裝？蔡正元揭「紫雲黃氏」祖源 周軒驚：恐赴中祭祖！

記者李鴻典／台北報導

前國民黨立委蔡正元在2014年曾遭現為民眾黨主席的黃國昌（當時為中研院研究員）發動「割闌尾罷免」，當時兩人數度槓上；但近日黃國昌到蔡正元的直播節目接受專訪，除了上演大和解外。黃國昌說自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元還幫黃國昌考究了一番；政治工作者周軒感嘆，或許，我們有一天會看見，黃國昌突然可以去中國，突然可以去「祭祖尋根」了。

黃國昌到蔡正元的直播節目接受專訪。（圖／翻攝自蔡正元官方頻道）

周軒說，終於，黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了。他指出，當年「割闌尾」，蔡正元是頭號目標，黃國昌更是站在第一線多次與蔡正元正面交鋒。現在，他們和解了。而且，還開始探究黃國昌的「祖源」。

廣告 廣告

周軒指出，黃國昌說自己的祖源是「紫雲黃氏」。這時候，蔡正元就幫他考究了一番。

「黃氏祖先黃元方於晉末自河南光州固始縣南遷至福建福州烏石山一帶聚居，因而形成「黃巷」。其子孫在唐代再由福州遷居泉州，至黃守恭一代成為當地巨富。黃守恭生於唐太宗貞觀三年（西元629年），以樂善好施聞名。

黃守恭曾獻出大片桑園土地興建寺廟，並於西元686年命名為「紫雲寺」，其後子孫便以「紫雲」作為堂號。

相傳黃守恭所植的千年桑樹，至今仍保留於寺內。唐玄宗開元二十六年（西元738年），紫雲寺奉詔更名為「泉州開元寺」，並成為陸、港、台各地「開元寺」的祖廟。

泉州開元寺著名的「開元雙塔」歷經西元1604年泉州八級大地震仍屹立不倒，被視為建築奇蹟。雙塔中留存的兩件古代雕像也相當特殊，其中一尊孫悟空雕像，近年被指出成為中國網路遊戲《黑神話：悟空》的造型原型。另一尊則為觀音菩薩的男性造像。綜合相關歷史脈絡，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，其祖先獻建開元寺，對漢傳佛教發展具有重要貢獻。」

周軒分析，這段話，看似平凡無奇，卻處處暗藏玄機。按蔡正元的描述，黃國昌的祖先在唐代蓋的「紫雲寺」，後來更名為「泉州開元寺」，是「陸港台」三地開元寺的「祖廟」。泉州開元寺中的孫悟空雕像，是「黑神話：悟空」的原型。

而黃國昌的祖先對「漢傳佛教」發展有貢獻；周軒指出，這些，都是「萬事萬物起源中國」的論點。黃國昌本人也不例外。這都非常符合中國常見的「認祖歸宗」敘事。過去，黃國昌不可能講這些，更不可能跟這些立場的人站在一起。現在，他可以了。或許，我們有一天會看見，黃國昌突然可以去中國，突然可以去「祭祖尋根」了。

更多三立新聞網報導

任期倒數9天！黃國昌指卓榮泰「邀辯論又龜縮」：賴清德應考慮親自上陣

拆解黃國昌盤算！不是「沒有方法自清」，是怕受害者劇本直接下檔

嗆「好膽麥走」邀戰卓榮泰電視辯論 他曝黃國昌如意算盤：任期只剩7天

黃國昌約卓榮泰電視辯論嗆「好膽麥走」 沈伯洋1神比喻酸爆

