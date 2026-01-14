黃國昌快卸任且有案在身！王瑞德拋出「1質疑」喊：敬請期待！

論壇中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌今日訪美返台後對於相關細節全程保密，僅表示「仍然反對行政院的國防預算，會自提版本」，不過因兩年條款關係，黃國昌立委僅任期剩下18天，卻在此時旋風訪美談軍購跟關稅，到底背後有什麼盤算？對此，資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目上質疑，「黃國昌訪美是主動要求還被動赴約？」

王瑞德表示，黃國昌訪美匆匆忙忙，連住宿都沒有，是美國人要求黃國昌去的嗎？黃國昌有這麼聽美國人的話嗎？還是你去拜託美國人讓你去訪美、讓你去了解跟說明的？2月1日當黃國昌不是立法委員，沒有保護傘的時候，大家敬請期待，檢調單位如何偵辦黃國昌案。

廣告 廣告

黃國昌卸任前最後一舞，快閃訪美卻沒有實質成果，到底為的是什麼？

原文出處：黃國昌快卸任且有案在身！王瑞德質疑：急訪美是主動還被動？

更多民視新聞報導

黃國昌訪美內容保密！遭洗版雙標：自己保密別人就黑箱

製造聲量比李四川強！秦慧珠「6字」形容黃國昌訪美行！

黃國昌支持國防預算有條件？卓冠廷揪出華府人士「1關鍵說法」！

