黃國昌快閃美國 民進黨團：回來告訴國人國防特別條例如何付委

民進黨團今召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會。楊亞璇攝



民眾黨主席黃國昌11日晚間出訪美國，前往華盛頓拜會政府部門談國防與關稅議題。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（1/12）說，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃國昌返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力的趕快讓這個條例付諸審查。

針對黃國昌訪美，鍾佳濱說，實在不了解，因為過去黃國昌對於會期期間委員出國的考察或其他參訪，譏笑人家說放著會議不開卻出國去，民進黨團當然認為，這個樣的批評是有失公道，那現在黃國昌自己雙標，黃自己認為關稅議題重要，認為有什麼樣的議題需要來跟美國政府洽談。

鍾佳濱指出，黃國昌不是第一天當立委、不是在本會期才進入立法院，黃國昌這麼匆忙的將總預算的審查棄之不顧、將軍購特別條例擋下來放著，黃國昌自己發動了對總統的彈劾案，在本週內要進行公聽會跟審查會，卻看到黃國昌似乎把這些事情都置之腦後。

對於黃國昌訪美後，是否1.25兆國防預算有解方，鍾佳濱表示，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃國昌返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力的趕快讓這個條例付諸審查，這才是正辦，還是再度提醒黃國昌，過去倉促出國，讓國人覺得說，出去跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情，因此希望這一次，黃國昌從美國回來可以真正聽到民主同盟國對於台灣在肩負共同負擔起區域和平、防衛，應該盡什麼樣的責任，希望黃國昌能告訴國人這一點。

