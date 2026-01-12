黃國昌快閃訪美引笑話 網友稱打卡式外交

民眾黨主席、立法委員黃國昌。(劉祐龍攝影)

民眾黨主席黃國昌11日才在新北成立後援會，隨即宣布啟程前往美國華府，展開為期僅約三天的「快閃訪美」行程，並對外宣稱將就高關稅與國防軍購議題與美方面對面交流。不過，此行程迅速在網路引發熱烈湧現大量質疑與嘲諷聲浪。





不少網友指出，扣除長途飛行時間，實際在華府停留時間僅半日，遭質疑是否真能與美方關鍵人士進行實質溝通。相關留言直言，此行更像「打卡式外交」，與其說是掌握第一手資訊，不如被解讀為選前操作個人聲量的政治表演。

此外，黃國昌高調談及「國防軍購」與「關稅協商」，也引發職權爭議。部分網友質疑，立法委員並非行政體系一員，是否有權代表政府對外討論軍購政策，直言其角色定位模糊，甚至被諷刺為「國防部長上線」。也有評論認為，此舉恐被外界解讀為對外批評現任政府的另類管道。