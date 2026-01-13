黃國昌快閃訪美浪費錢？ 林子宇曬照打臉「行程太趕連住宿都省了」



黃國昌11日率團進行「閃電式」訪美行程，前往華府就高關稅與國防軍購等議題，與美方人員進行面對面會談，相關內容與實際情況將在1月14日返台後對外向國人清楚說明。另方面，民眾黨前國際部主任林子宇今（13日）也指出，目前正在芝加哥等待轉機返台，強調此行行程緊湊，連進餐廳用餐的時間都沒有，只為把握時間精準拜會各單位，對於外界「為了酸而酸」的批評，直言相當可笑。

民眾黨11日突發布通知，說明黨主席黃國昌將率候任立委王安祥、立法院民眾黨團主任陳智菡，以及前國際部主任林子宇，進行華府快閃行程，並規畫與美方5個部門進行實體會議。

快閃行程喝了10杯咖啡 還吃了Dunkin’

林子宇今天在社群平台貼出多張照片表示，自己正在芝加哥機場等候轉機返台，直到能坐下來休息時，才真正感受到飢餓，於是買了此行的第10杯咖啡，以及過去求學時偶爾會吃的Dunkin’香腸起司可頌。她也提到，機場餐飲選擇有限且價格偏高，而上一餐則是在會議空檔的半小時內，到附近星巴克簡單購買類似餐點果腹。

林子宇透露在芝加哥機場轉機返台時才感到飢餓，買了第10杯咖啡和Dunkin’香腸起司可頌，並感嘆機場餐飲選擇少且價格高。（擷取自林子宇臉書）

遭外界冷嘲熱諷 林子宇心累

林子宇說明，身體狀況並不覺得疲累，但看到外界的冷嘲熱諷反而讓人感到心累。她強調，此行未安排住宿、採取快閃方式出訪，是因台灣仍有許多事情亟待處理。至於外界質疑浪費公帑，她直言更是荒謬，自己負責處理行前作業，旅費由誰負擔心裡非常清楚，相關指控只是為了批評而批評。

林子宇也透露，訪團為節省時間與經費，連正式進餐廳用餐的空檔都沒有，只求能精準拜會相關單位，其中不少是過去熟識的老朋友與舊識，也順道向對方提及自己仍將投入2026年的選戰，看到大家在各自崗位努力，其實也讓她有所感觸。她進一步表示，身為幕僚，對於此次行程心中充滿感激，返台後除了向國人說明此行內容外，也仍有地方行程等待進行，將持續努力。

另外，陳智菡也在社群平台貼出照片，簡短寫下「回家」。她指出，黃國昌尚未返台，外界便已有所謂知情人士刻意釋放訊息，替民眾黨此行華府之旅打預防針，但她強調，相關真相將在1月14日訪美團返台後，完整向國人交代清楚。（責任編輯：卓琦）

陳智菡發文寫下「回家」，質疑有人在黃國昌返台前放話帶風向，並表示訪美團將於1月14日返台後對外說明真相。（擷取自陳智菡臉書）

