黃國昌快閃訪美稱談「關稅.軍購」 綠質疑：代表政府簽字？

民眾黨主席黃國昌，昨(11)日下午臨時宣布將率團前往美國華盛頓，和美國的政府單位討論軍購和關稅議題；民進黨立委就質疑，在野黨主席又不能代表我國簽字，是要代表誰、談什麼？加上黃國昌日前曾批評我政府官員在立法院會期中「 敢 上飛機 試 看看」，如今卻在總預算卡關中還跑出國？黃國昌則指出，這次出訪對台灣人民非常重要，至於將會見的部門和與會人士，則暫時保密，等到週三返國，就會向外界說明。

下午才在新北三重舉辦後援會成立大會，結束後又馬不停蹄趕往機場，因為民眾黨主席黃國昌臨時宣布，11日下午出發華盛頓拜訪美國政府部門。民眾黨主席黃國昌：「這一次前往華府，是要針對國人所共同關心的，有關於軍購以及高關稅的議題，從美方得到直接，可信賴的資訊。」

但民進黨立委指出台美對等關稅談判，在行政院副院長鄭麗君多次磋商下已經接近尾聲，如今黃國昌以在野黨主席身分，飛往美國「關心」軍購和關稅，是要代表誰談什麼？

立委(民)王定宇：「第一個，關稅是政府跟政府之間的談判，你既沒辦法代表政府承諾，也沒辦法代表政府簽字，那是要跟美國的政府哪個部門談這個關稅呢？」

前民眾黨主席柯文哲：「台灣民眾黨是目前台灣的一個關鍵的政治力量，所以我們也希望說可以，台灣民眾黨要跟國際直接接軌，黃國昌在出訪之前，其實我們在這個事情有討論過。」

前主席柯文哲幫忙緩頰此趟出行，是希望民眾黨能和國際接軌特別是和美國交流，但民進黨立委也質疑立院會期延長到一月底，加上總預算等各項法案依然卡關，會期中出國是否在打臉過去的自己。

立委(民)王定宇：「黃國昌曾經公開說，有人下禮拜要出國，會期中耶，敢上飛機你試試看，正事不幹，會期當中卻臨時緊急要飛到美國。」

民眾黨主席黃國昌說：「非常緊湊，但是這一次我們還是一定要去，禮拜三清晨返回台灣以後，也會盡速地召開記者會，跟大家報告。」黃國昌啟程快閃訪美3天，相關細節全民緊盯。

