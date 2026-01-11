黃國昌快閃訪美 吳思瑤酸「出國去遊戲」：我們一旁看戲吧

黃國昌（左）今快閃訪美，吳思瑤（右）發文回應。（鏡新聞、資料畫面）

民眾黨主席黃國昌今（11日）下午率團出訪美國首府華盛頓，會談將聚焦國防軍購及高關稅等議題，對於此次快閃行，民進黨立委吳思瑤發文酸諷，因「台灣沒戲唱」，只好出國「去遊戲」，相關議題不過是逢場作戲，直言：「我們就一旁看戲吧。」

民眾黨今日中午臨時宣布，黃國昌將於下午5時30分抵達桃園機場第二航廈，親自率團「閃電出訪」美國首府華盛頓，聚焦國防軍購及高關稅等議題，將與美國政府部門進行面對面會談，預計於1月14日凌晨返國。

廣告 廣告

對此，吳思瑤今晚在Threads發文回應，酸諷黃國昌的美國快閃行程，認為是因柯文哲重出江湖過於搶戲，讓黃國昌「瞬間沒了容身之地」，並嘲諷：「立院馬景濤怎麼可以不是第一男主角呢？」既然「台灣沒戲唱」，只好出國「去遊戲」

吳思瑤指出，軍購與關稅議題只是幌子，形容整趟行程不過是逢場作戲，何必跟他認真，直言：「我們就一旁看戲吧。」





更多《鏡新聞》報導

小草控選務唱票作弊、揭個資下場曝 四叉貓批：在台造謠成本低

斬首案遭起訴首現身 館長力挺黃國昌選新北讚：一路走來始終如一

陳佩琪2026參選or助選？ 黃國昌誇最強母雞：尊重她的意願