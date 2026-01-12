黃國昌快閃赴美訪問 學者質疑正當性開酸：你只想來個畢業旅行

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨昨日宣布，黨主席黃國昌率團赴美國華府，並稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，將與美國政府部門進行面對面會談。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（12）日就質疑黃國昌一行人此行目的，並酸他只想來個畢業旅行。

黃國昌昨日出訪錢受訪表示，此行定調為「閃電、精準」，預計台北時間14日凌晨返抵國門當日，在立法院召開記者會，向國人說明清楚出訪成果；他也特別感謝美國政府相關部會，儘管目前正值連續期間，美方仍在極短時間安排相關部會與民眾黨對接，進行直接溝通交流。

廣告 廣告

他認為，2026年台灣面臨多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，「資訊不能斷鏈」政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。

對此，葉耀元質疑，請問在野黨的主席是代表誰去美國跟美國談國防與關稅議題？「你們充其量只能代表民眾黨自己，不要演的好像你們有行政權一樣好嗎？」

葉耀元也懷疑，黃國昌去美國的動機到底是什麼，這部分可以就接下來這幾天黃國昌到底有「見到誰」透露出端倪；這跟柯文哲在大選前來美國有異曲同工之妙。他也酸，「還是我錯怪他們了，他們只是想來一場畢業旅行，畢竟黃國昌有可能『很久』不會有公職了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌立院會期中訪美 律師：昌能你不能

黃國昌突訪美稱要談關稅軍購 綠委諷：要代表政府？她轟任期剩20天，騙誰啊？