黃國昌怎麼選都輸！新北最新民調攤牌 吳靜怡：藍白合一碰到他就破功

新北市長熱門人選包含民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川與劉和然。 圖：張良一、周煊惠攝／劉和然臉書

[Newtalk新聞] 2026年新北市長選戰正式進入殘酷攤牌階段。民進黨確定徵召立委 蘇巧慧 出征，民眾黨主席 黃國昌高調表態參選，國民黨則仍還在台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然之間游移。然而，根據美麗島電子報最新民調結果顯示，民眾黨主席黃國昌不論單打獨鬥，還是被納入藍白合，都是輸家，而且是結構性的輸局。對此，政治評論員吳靜怡今（23）日在臉書指出，藍白合不是萬靈丹，合錯人反而更慘。

根據 美麗島電子報 22日公布的「2026年1月新北市長選舉民調分析報告」，在三腳督情境下，若由李四川代表藍營參選，支持度為34.2%，小勝蘇巧慧32.7%，而黃國昌僅有15.4%；若改由劉和然出戰，黃國昌支持度雖升至22.7%，卻仍被蘇巧慧36.2%全面輾壓，劉和然更只剩14.4%。

廣告 廣告

至於藍白合的結果，若共推李四川，支持度可拉高至45.8%，明顯領先蘇巧慧的36.0%；但若推派劉和然，藍白合反而失效，以31.2%落後蘇巧慧41.3%。即便共推黃國昌，支持度雖然逼近，但仍以36.7%輸給蘇巧慧41.8%。

對此，政治評論員 吳靜怡 今（23）日在臉書以「新北不是鐵藍，而是人選的決勝！」為題指出，從民調中「新北市長是否該換黨做做看」的題目來看，僅有34%支持國民黨繼續執政，而傾向「換黨」的比例加總已超過41%，顯示新北選民對國民黨並未形成制度性忠誠。

她分析，新北市民對現任市長侯友宜的治理表現並沒有強烈反感，但民眾黨僅是掌握關鍵少數，尚不足以單獨勝選；一旦選戰進入三腳督結構當中，「誰不會輸」反而成為核心問題。

吳靜怡指出，在李四川、蘇巧慧與黃國昌三人對決的情境下，藍綠差距僅約1.5個百分點，黃國昌則穩定吸納約15%的選票，意味著只要藍白分裂、稍有失誤，就可能為綠營創造逆轉空間；而黃國昌是否為了民眾黨「小雞」布局而選到底，也將成為藍營最大的變數。

綜合民調結果，吳靜怡直言，藍白合並非萬靈丹，「合對人」才有可能拉開差距；若人選錯置，不僅無助勝選，甚至可能加速失分。

她也認為，若民眾黨前主席柯文哲仍以政黨發展為優先，新北市長選舉對民眾黨而言，更像是一場議員選舉的延伸戰場，黃國昌恐怕不會為藍營退選，成為左右選局的關鍵變數，但未必是最終的贏家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李四川民調大贏蘇巧慧15%! 蘇只贏「這區」 江怡臻驚呼：怎麼回事？

嗆綠拿人民當「肉票」政治鬥爭 黃國昌：第一次看到立院給錢、政院不要