民眾黨主席黃國昌日前被質疑"禿頭"、"有戴髮片"，他氣得撥頭髮驗明正身、直呼"抹黑有必要到這種程度嗎"。旅美教授翁達瑞分析，他難得直球對決，卻刻意選"外表"這種對政治人物最不重要的議題，就是因為狗仔案、兒子的美國籍，都禁不起檢驗。

黃國昌說「說我這頭烏黑的亮髮，是戴髮片、是假髮、是禿頭，我的老天啊。」被指控"頭髮是假的"，民眾黨主席黃國昌受訪時情緒激動，還用手撥弄頭髮，更問現場媒體"要不要上來驗貨"，看是不是真的。

黃國昌說「現在當場撥我的秀髮給大家看嗎，還是哪一位記者先生小姐，要上來鑑定一下。」

旅美教授陳時奮質疑，黃國昌故意拿不痛不癢的議題大張旗鼓回應。（圖／民視新聞）

陳時奮說「他知道這陣子面對媒體一直轉移焦點、一路逃避關鍵問題，他覺得不能繼續逃避，就頭髮這件小事大張旗鼓澄清。」





旅美教授陳時奮質疑，相較自清沒禿頭，黃國昌對其他爭議，態度大不同。

黃國昌說「我太太非常不高興，要我不要回應(兒子國籍)。」

陳時奮說「(如果)在台灣做事情，然後太太懷孕八九個月，飛機坐著來美國生小孩，小孩生完、拿到美國護照，回去台灣繼續過台灣人生活，你在國會裡投票，牽涉未來台灣安危，你小孩有買保險(美國籍)，這個牽涉國家忠誠問題。」

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）





陳時奮直言，如果黃國昌的小孩不是美國籍，只要秀出兒子的身分證字號的第三碼，就可輕易粉碎外界的傳言。黃國昌刻意在"不重要的議題"直球對決"，因為他自知不管是"雇用狗仔跟拍政敵"或"兒子的美國籍"，都禁不起檢驗。對於翁達瑞的質疑，民視新聞詢問黃國昌回應，直到截稿前暫無消息。從政以來，主打敢拚敢衝的"戰神"人設，有多少含金量，看看近來表現就知道。

原文出處：黃國昌怒回假髮疑雲 翁達瑞酸"挑議題":其他都禁不起檢驗

