黃國昌急訪美談國防？民進黨團諷「雙標」：棄總預算審查、擋軍購條例

記者盧素梅／台北報導

民進黨團上午召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌昨（11）日晚間啟程訪問美國華府拜會政府部門談國防與關稅議題，對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（12）日表示，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃國昌返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力趕快讓這個條例付諸審查。

民進黨團上午召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會，會後進行輿情回應時，媒體詢問關於黃國昌訪美，鍾佳濱表示，實在不了解，過去黃國昌對於會期期間委員出國的考察或參訪，譏笑人家說放著會議不開卻出國去，民進黨團當然認為，這樣的批評是有失公道，那現在黃國昌自己雙標，自己認為關稅議題重要，認為有什麼樣的議題需要來跟美國政府洽談。

鍾佳濱指出，黃國昌不是第一天當立委、不是本會期才進入立法院，黃國昌這麼匆忙的將總預算的審查棄之不顧、將軍購特別條例擋下來放著，黃國昌自己發動了對總統的彈劾案，在本週內要進行公聽會跟審查會，卻看到黃國昌似乎把這些事情都置之腦後。



至於黃國昌訪美後，是否1.25兆國防預算有解方？鍾佳濱表示，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃國昌返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力的趕快讓這個條例付諸審查，這才是正辦。

鍾佳濱再度提醒黃國昌，過去倉促出國，讓國人覺得說，出去跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情，因此希望這一次，黃國昌從美國回來可以真正聽到民主同盟國對於台灣在肩負共同負擔起區域和平、防衛，應該盡什麼樣的責任，希望黃國昌能告訴國人這一點。

