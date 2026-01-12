黃國昌急訪美、鄭麗文盼訪中 吳靜怡：「這一事」正走入戰略分水嶺

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立院黨團總召黃國昌，昨（11）日突宣布親率團前往美國華盛頓，並與美政府部門進行面對面會談討論國防及關稅，時間則落於台灣時間1月12日至13日；另，國民黨方面，黨主席鄭麗文先前則鬆口，盼今年上半年出訪北京，更外傳1月底將辦國共論壇、3月就要舉行「鄭習會」。對此，政治評論員吳靜怡今（12）日在臉書指出「黃國昌急訪美、鄭麗文盼訪中，藍白政治博弈才正要走入戰略分水嶺！」。

「誰能代表『非綠』陣營，定義台灣的對外路線與未來政策？」，吳靜怡今日在臉書分析，黃國昌是柯文哲遊走三角形策略的棋子，啟動訪美是最快速切割國民黨極端親中的路線，民眾黨企圖穩住中間選民與年輕世代，向美方遞出訊號，民眾黨才是真正的國會關鍵少數力量，不是小藍八、焦阿八，是可以溝通的在野黨。

同時，吳靜怡也分析，與此同時，更能向美方突顯，鄭麗文所代表的國民黨新路線就是單壓共產黨、非台灣多數認同的民主路線。立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台。

另吳靜怡也指出，「草，知擺」國民黨民調呈現結構性下滑，民眾黨則是緩慢但持續上升！她說，「川普、關稅」是去年度台灣搜尋熱度最高的政治經濟關鍵字之一，民調顯示台灣親美路線支持度超過三成，但親中、統一路線僅剩約一成，民眾黨而言，這正是「草，知擺」的時刻，拔草測風向，是生存本能。

話鋒一轉，吳靜怡點出，反觀國民黨，目前正承受極大的地方與區域立委壓力，國民黨企圖將總預算案切割、挑項審查，當作政治談判工具，而阻擋國防預算，卻被外界清楚解讀為「鄭習會」的籌碼，面臨今年大選即將到來，藍白不能再綁一起！

「國防預算，才是民眾黨的試金石！」，吳靜怡認為，關鍵問題其實不在黃國昌，而在柯文哲，如果柯文哲要擴大政治影響力，柯文哲必須解開的，是「國防預算」這個結。

吳靜怡提到，柯文哲競選總統提過，台灣國防預算要提高、國防建設應與美方展開更實質的聯合生產，換言之，民眾黨要如何支持國防預算，讓外界認為不是盲從民進黨？又能給國民黨支持者交代，去美國就是找解方。

綜合上述，吳靜怡進一步指出，黃國昌為什麼要提關稅，因為提到政績只有脫褲爛，所以黃國昌為了要提高跟台北市副市長李四川的競爭度必須要有所動作，黃國昌的存在，本身就能補上李四川最弱的年輕人、中間選民兩塊板，這也解釋了為何黃國昌必須透過「關稅、國防、訪美」這些議題，來平衡他過去在政策面上的爭議與破口。

最後，吳靜怡喊話民眾黨，到底要不要承擔「關鍵少數」的責任？「最後的決定權，往往落在民眾黨自己手中」。





