黃國昌急赴日本？吳靜怡酸爆：選舉快到了才想蹭台派

黃國昌一行人拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司。 圖：翻攝自民眾黨臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌率領青年團訪日，媒體人吳靜怡今日表示，黃國昌訪日外表是外交，實質是選舉到了想蹭台派。針對自民黨眾議員古屋圭司與黃國昌會面時說「我們都是挺台派」，吳靜怡指其實日本議員說的是「挺台」，而並非「挺民眾黨」。

黃國昌率團訪日，25日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，古屋圭司強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。黃國昌也致謝，表示台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋梁很重要，並感謝自民黨持續展現友好。

吳靜怡表示，自民黨眾議員當著黃國昌的面說出：「我們都是挺台派！」這代表著雙方會面是台日深厚友情的互動，而並非是民眾黨在國際上的重大突破，據指出，這次拜會還是由外交部或相關小組牽線，為甚麼黃國昌此時急著「把外交放大」？

吳靜怡分析，民眾黨目前在台北市6大選區喊出「每一區提名」，需要形塑政黨國際化與中間理性的意象，吸引泛綠科技族群與白領選民，因此黃國昌這次日本行似乎想要展現不只有自誇木村拓哉外型，還有日文的國際溝通能力，怪不得被涉外人士評為像是過水與造勢，這樣的造勢就是想要遮掩黃國昌正面臨國民黨新北市、台北市紛紛表態議會席次要單獨過半的困境，雙北兩黨支持者重疊度高達6成5，根本就是藍白零和戰場，當藍白互搶中間選民，民進黨可能會因此漁翁得利。

目前國民黨擬在南部積極防守綠營，而不是因為「藍白合」協商中繼續放空，特別辦法明訂過去在艱困縣市得票超過百分之35以上可直接被徵召，這等於為柯志恩（高雄）、謝龍介（台南）、王育敏（嘉義）、蘇清泉（屏東）開綠燈，這也預告民進黨初選完成正式提名後，藍綠可能立即進入開戰狀態，根本沒人要理民眾黨的火車何時要開。

吳靜怡嘲諷，黃國昌練了一身8塊肌，但就是把民眾黨經營成「沒有組織、沒有里長、沒有長期深耕」的三無政黨，現在更像是一顆虛有其表想撿便宜的爛草莓。

