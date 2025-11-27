黃國昌急赴日本？吳靜怡酸爆：選舉快到了才想蹭台派
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌率領青年團訪日，媒體人吳靜怡今日表示，黃國昌訪日外表是外交，實質是選舉到了想蹭台派。針對自民黨眾議員古屋圭司與黃國昌會面時說「我們都是挺台派」，吳靜怡指其實日本議員說的是「挺台」，而並非「挺民眾黨」。
黃國昌率團訪日，25日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，古屋圭司強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。黃國昌也致謝，表示台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋梁很重要，並感謝自民黨持續展現友好。
吳靜怡表示，自民黨眾議員當著黃國昌的面說出：「我們都是挺台派！」這代表著雙方會面是台日深厚友情的互動，而並非是民眾黨在國際上的重大突破，據指出，這次拜會還是由外交部或相關小組牽線，為甚麼黃國昌此時急著「把外交放大」？
吳靜怡分析，民眾黨目前在台北市6大選區喊出「每一區提名」，需要形塑政黨國際化與中間理性的意象，吸引泛綠科技族群與白領選民，因此黃國昌這次日本行似乎想要展現不只有自誇木村拓哉外型，還有日文的國際溝通能力，怪不得被涉外人士評為像是過水與造勢，這樣的造勢就是想要遮掩黃國昌正面臨國民黨新北市、台北市紛紛表態議會席次要單獨過半的困境，雙北兩黨支持者重疊度高達6成5，根本就是藍白零和戰場，當藍白互搶中間選民，民進黨可能會因此漁翁得利。
目前國民黨擬在南部積極防守綠營，而不是因為「藍白合」協商中繼續放空，特別辦法明訂過去在艱困縣市得票超過百分之35以上可直接被徵召，這等於為柯志恩（高雄）、謝龍介（台南）、王育敏（嘉義）、蘇清泉（屏東）開綠燈，這也預告民進黨初選完成正式提名後，藍綠可能立即進入開戰狀態，根本沒人要理民眾黨的火車何時要開。
吳靜怡嘲諷，黃國昌練了一身8塊肌，但就是把民眾黨經營成「沒有組織、沒有里長、沒有長期深耕」的三無政黨，現在更像是一顆虛有其表想撿便宜的爛草莓。
更多Newtalk新聞報導
柯文哲將辦「土城十講」 前幕僚狠酸：是教小草如何前進土城？
隨黃國昌訪日 吳皇昇獲徵召參選中市議員機率大增
其他人也在看
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 58 分鐘前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 22 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 10 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 3 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 19 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 18 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 23 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
賴清德將提1.25兆國防預算！他曝4重點方向
[NOWnews今日新聞]共對台軍事威脅不斷，總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。對於這...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 17 小時前
北市長人選難產？傳綠高層徵詢 名嘴爆聽到「他」就跳過？
論壇中心／董思旻報導有意參選台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天曝光民進黨台北市長互比式民調，五位潛在參選人中，綠委王世堅領先第一，吳怡農位居第二名，但他表示自己最有底氣突破綠營基本盤，喊話台北市艱困選區，提名不能像過去憑感覺。面對台北市長選舉，民進黨目前僅吳怡農積極爭取，而黨內民調穩居第一的王世堅，則表態沒有意願，反而推薦行政院副院長鄭麗君。對此，資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中爆料，民進黨高層有對外徵詢意見，選對會也有提到「鄭麗君」，但問題卡在關稅談判進行中，且本人似乎無意要選，另外有人推薦疾管署長「羅一鈞」，又傳出先前要將他列為不分區立委時，遭到對方強烈拒絕，恐怕對市長選舉更沒興趣。關鍵在於，當高層聽到「王世堅」的名字時，反應卻是直接略過，邱明玉表示，除了王世堅沒意願外，可能高層對他的表現也有顧慮，目前台北市這局來說還是難產。原文出處：台北市長人選難產？傳綠高層各方徵詢 邱明玉：聽到「王世堅」直接略過？ 更多民視新聞報導民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回民調出爐支持度第一 王世堅「不會爭取、也不奢望」：一日市長就夠了民視影音 ・ 5 小時前
8年投1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2033全面嚇阻
賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣示，國安團隊將強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，並明確指出，國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3大目標：在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰自由時報 ・ 22 小時前
藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行。不過立院程序委員會在藍白優勢下，強勢封殺行政院版的《財劃法》草案，意即至少無法排入近期2次（11/28、12/2）的院會議程。對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話，立院內代表南部的聲音，無論是綠委或藍委都應該支持法案的付委、預算相關的精算，未來在委員會或院會審議時，再做充分的討論；他也卑微地要求立院給予高市府一個機會「列席說明」。今早10時03分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。針對藍白聯手《財劃法》的看法，陳其邁表示，立院第二次修《財劃法》的時候，藍白聯手也並未邀請地方政府列席表達意見，因此在沒有地方政府說明參與的過程，就草率的通過，這非常的不應該，希望當政院的版本送出之後，能夠到立院（程委會）能夠順利付委。他強調，朝野如果對《財劃法》有任何的問題或者意見，其實大可以在立院（委員會、院會）討論，否則立院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒辦法藉由立院的審議，來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常、非常可惜。陳其邁說，國會本來就代表人民，也必須在各種不同條件之下，包括像公聽會或者是各式所謂的公聽程序，來凝聚共識，而不應草率黑箱立法，尤其在第一次審查《財劃法》的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？因此，陳其邁認為，透明的國會更重要的是意謂人民、地方政府的意見，也能在立院充分表達；如果立院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，「那我非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會」。最後，陳其邁也呼籲在立院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或國民黨的立委，都應支持法案的付委、預算相關的精算，在立院（委員會、院會）做審議時，再充分討論，簡單講就是法案先付委之後，如果對整個財務的試算有意見，應在立院來做討論，不要連討論的機會都沒有。原文出處：快新聞／藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會 更多民視新聞報導18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 21 小時前
六親等禁婚擬放寬改「四親等」 學者轟：當然該修
高雄一對結婚6年的夫妻，因發現雙方外祖母是親姊妹，屬於「六親等」旁系血親，導致婚姻被法院判決無效，引發爭議。立法院法制局提出研析報告，建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議修正限縮至「四親等」以內，以符社會現況。對此，學者也認為「當然該修！」中時新聞網 ・ 1 天前
拒絕臣服為中國台灣！賴總統宣告： 8年1.25兆國防預算建構民主國防戰力
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德今(11/26)大動作召開記者會並表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導為防堵中國滲透，進而以武力併吞之野心，我國持續加強社會防衛韌性，並提升國防實力。總統賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》，指出明（2026）年度將追加1.25兆新台幣之國防預算，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）；然而，國民黨主席鄭麗文卻稱此舉為「玩火」，不僅台海變成火藥庫，台灣也將成為兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢痛批，這種附和中國的說法，非常奇怪且不可理喻。吳崢表示，大家今早也看到，總統正式舉行記者會向國人宣布，推動1.25兆國防特別預算，強化台灣國防；至於為何要強化，他表示，總統其實也講得非常清楚，「最主要就是要防範外國勢力，對台灣進行侵略、威脅安全」。接著，吳崢強調，這筆國防預算目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚植產業。他痛批，鄭麗文指稱「讓台灣變得危險、台海成為火藥庫」，這種說法非常不可理喻、奇怪。吳崢說道，台灣長期以來歷任跨黨派總統，針對國防建軍方向，都是強化國防台灣自我防衛能力，且過去台灣從來沒有作為區域和平穩定挑釁者；反觀中國單方面破壞區域安全，例如於黃海實彈演訓、密集以共機、共艦騷擾台灣周邊海域，甚至包圍台灣，揚言大規模軍事演習。民進黨發言人吳崢。（圖／民視新聞）「中國對台灣安全恫嚇非常具體，這樣的狀況之下，我們當然要強化保衛自身能力」，吳崢痛批，鄭麗文怎麼這時候又去幫中國講話、附和中國論調，這種言論賴清德今日記者會也有比喻，「就像是家裡裝設監視器，結果有人卻說此舉『挑釁小偷』，怎麼會有這麼奇怪的言論啊！」最後，吳崢狠酸，鄭麗文一直幫中國講話「非常不可思議」，也讓大家想起來，她在擔任國民黨主席之前，到中國參加電視節目錄影，指稱「來台灣海域周邊騷擾的共機、共艦，是因為他們對台有管轄權」，這種為共宣傳的言論，不曉得她如今當上黨主席後論述有無改變；要是繼續持這種論調，對台灣主權、安全都是很大的威脅。原文出處：快新聞／鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了 更多民視新聞報導避談林俊憲？台南市長民調曝光 陳亭妃：我的對手只有藍營與謝龍介徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂民視影音 ・ 17 小時前