黃國昌恐拋棄民眾黨？吳崑玉揭他背後「這盤算」

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前公開會面、互贈禮品，儘管兩黨互動看似和諧，但2026、2028是否能真正合作，仍是未知數。時事評論員吳崑玉說，如果黃國昌得到新北市副市長的職位，就會馬上拋棄民眾黨。

吳崑玉27日在網路節目《新聞！給問嗎？》表示，前主席柯文哲準備要重新回來了，柯的想法就是認為，民眾黨是柯家私產，黃國昌就是長工、管家，最近柯的妻子陳佩琪等人突然開始感謝黃，代表柯現在要安撫黃、不讓黃離開。

廣告 廣告

吳崑玉指出，在鄭黃會時，黃國昌就是跟鄭麗文求官，什麼叫做「民眾黨有幾席不重要」、「我願賭服輸，可以加入輔選團隊」，這很明顯就是要副市長的位置，如果黃得到副市長，就會馬上拋棄民眾黨。

吳崑玉分析，柯文哲等一審判決後就活過來了，因為判決結果不重要，之後就是慢慢打官司，他只需要黃國昌再撐三個月。他也直言，觀察柯文哲最好的指標，就是看黨團主任陳智菡，因為陳就是聽柯的，黃現在有總召身分才有舞台，但柯卻不讓黃做，黃心裡當然氣，所以才要賭一把。

更多三立新聞網報導

黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好

【2026綠點將3】捷運藍線「要趕快做」 何欣純談藍白合：以不變應萬變

見不到政要？PO舊照、坐高市早苗辦公桌挨酸 陳宥丞爆氣：見獵心喜

黃國昌揭弊神技遇到徐春鶯就失靈？林楚茵：民眾黨就是最大詐騙集團

