黃國昌悄悄搬進「台北市億元豪宅」 吳靜怡批：居住正義變豪宅正義

《鏡報》接獲爆料，長期高喊「居住正義」的民眾黨主席黃國昌一家早在1年多前悄悄搬進台北市蛋黃區的近億元豪宅。（資料照片／鄒保祥攝）

《鏡報》今天（4日）獨家揭露民眾黨主席黃國昌1年多前就悄悄搬離新北汐止老家，入住台北市蛋黃區的近億元豪宅。對此，政治評論員吳靜怡直言，喊著居住正義的民眾黨，前主席柯文哲和黃國昌蹭著小草們的抖內當草鞋，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅，小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義。

《鏡報》接獲爆料，長期高喊「居住正義」的黃國昌一家早在1年多前悄悄搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。這豪宅近70坪，光是管理費一個月就要1.3萬元，而該棟住戶多為金字塔頂端人士。

對此，吳靜怡在臉書發文開酸，喊著居住正義的民眾黨，前主席柯文哲夫人看上億豪宅，現任黃國昌直接搬進豪宅？黃國昌近日走遍大學演講，主題為「心中的草鞋」，長期打著居住正義的招牌吸引年輕人。

吳靜怡說，柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內當草鞋，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅，小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟。

吳靜怡痛批，原來黃國昌主打「更好的新北」就是住在台北市，簡直就是用行動踐踏新北市民，「戶籍在新北、生活在台北」，偶爾假日跑來發發高麗菜，然後再欽點幾位金釵選選議員，還真的認為新北市民有這麼好騙。

吳靜怡表示，從柯文哲選總統要小草一直一直捐便當錢，到黃國昌選市長要募集小蔥當免費志工，民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是「偽裝」成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，但連自己是不是美國人的爸爸，黃國昌連承認的勇氣都沒有，連選舉都要撿現成，「簡直臭不可聞」。



