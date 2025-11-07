黃國昌想切凱思國際當斷點？沈榮欽指黃柯最後會爭「藍白合」代理權：當前避掉貪污罪最重要

民眾黨主席黃國昌狗仔風波尚未停歇，日前被爆出凱思國際收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄兒子200萬，疑似為黃痛斥法務部的原因，甚至黃國昌還自爆為該詐騙案「幫了很多」，引發貪汙嫌疑。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（7日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，黃國昌目前就在切割凱思國際作斷點，試圖撇清關係躲避貪汙罪嫌。他也說，柯文哲和黃國昌目前都希望能成促藍白合第一人，兩人有根本利益衝突，最後必定會搶「獨家代理權」。

廣告 廣告

針對黃國昌可能涉貪，沈榮欽表示，當初爆出有200萬捐到吹哨者協會時，黃非常強烈反駁，因為他身為法律人也非常清楚該指控有違反《貪汙治罪條例》的嫌疑；而現在說錢是捐到凱思國際，對黃國昌最重要的做法就是必須要切斷與凱思國際的關係。



沈榮欽說，因此只要注意看黃國昌在記者會上的說辭，有關凱思國際都會非常反彈，且到目前為止，談話都在問A答B，並謹守一個界線「絕不回答任何跟凱斯國際關係的問題」，黃國昌的目的是在傳達捐錢給凱思不等於捐錢給他、跟該公司沒有關係。



沈榮欽直言，之前《鏡周刊》有提過200萬是捐到吹哨者協會，如果說法屬實，那黃國昌是插翅難飛；但如果是後來說的捐給凱思國際，黃目前在做的就是切割凱思作斷點、撇清關係，其他相關證據是否能轉換成凱思有利等於黃國昌有利這點仍有掙扎餘地，他就在睹這件事。



沈榮欽指出，在鄭麗文當選後，黃國昌必須要更強烈地去證明自己是能夠促成藍白合的第一人，同時也要證明柯文哲的存在不利於藍白合，而柯也知道這件事情，所以柯文哲其實不想露出任何競選野心，想不透過黃這個代理人，自己跟藍營達成某種協議。他說，這種情況下，如果藍營成功執政，那柯文哲的官司就成功過關。



沈榮欽表示，柯文哲和黃國昌都希望自己能成為促成藍白合的人，因此兩人的利益有著根本上的衝突，這件事無庸置疑。他認為，到最後，誰要國民黨合作，黃柯會去搶「獨家代理權」，衝突必然會發生。



沈榮欽也說，照《鏡週刊》報導，黃國昌身上的官司很多，但這些問題對他都是小事，最大的問題還是《貪汙治罪條例》。他認為，黃國昌設置斷點的方式其實是和他岳家學的，如果去看他岳家如何設建築公司，其實常常都是找人頭，知道容易有問題就找各種人頭；因此看黃國昌凱思國際的負責人李麗娟也很可能是人頭，出事就推給她。



針對鄭麗文，沈榮欽提到，現在鄭焦慮的事情太多，並沒有太大的力氣去處理白營，從鄭麗文的就職可以看出來藍營地方諸侯不太甩她，因此必須整合國民黨內的問題，才有力氣處理黃柯誰代表藍白合。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

林岱樺案廉政會失能？沈榮欽舉徐國勇「台灣無光復節」為例：反映出綠高層極缺「完整領導策略」

黃國昌稱「岳父從未在中國做生意」...沈榮欽指「法院證實高熙治在中經商」：居然會連法院公開的事實都面不改色說謊