黃國昌想見習近平 梁文傑酸：不需要太急著、倉促去表態

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌今（30）日上午接受《千秋萬事》廣播節目專訪時談到，民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，不過現在有些尷尬的是，他還在中國的黑名單上。對此，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑下午在例行記者會說，不確定黃國昌現在還是不是在黑名單上，但中共已經講得很清楚，未來要走「愛國者治台形式」，如果你能見到習近平就表示你「是已經被認可過的」人士，「所以我覺得，其實不需要太急著、倉促的去表態」。

黃國昌上午在廣播節目說，他願意在對等尊嚴立場見習近平，但他在中國的「黑名單」上。而他也認為，不該故不自封，賴總統都說要請習喝珍奶了，他為何不能請吃雞排？梁文傑說，「我不確定黃國昌還在不在黑名單」，因為他的岳父投資曾被國台辦證實，中共已經把話講得很清楚，你必須是未來要走「愛國者治台」路線，愛國者就是對中國效忠的人，如果你可以見到習近平，你就是被認可過的人士，但「我覺得不需要太急著倉促表態」。

