黃國昌想赴日拜會「這幾位」大咖全遭婉拒！知情人士揭可能原因

即時中心／高睿鴻報導

民眾黨主席黃國昌最近不斷將「聯合政府」理念掛嘴邊，更親自率白營青年團赴日，接連拜會立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等黨派的參眾議員；黃宣稱，日本政壇生態讓小黨有更大生存空間、易形成多黨政治，值得台灣借鏡。但同時也傳出，黃國昌等人本來還想約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子等「親台派」人物，卻全遭婉拒；知情人士則私下向媒體曝光原因。

據媒體《NOWNEWS》報導，前白營主席柯文哲宣布參選總統時，曾訪問日本、並可拜會麻生太郎、野田佳彥等人；因此，黃國昌本想依樣畫葫蘆、拜訪野田佳彥、小池百合子及麻生太郎等親台派，結果全數婉拒。對此，有知情人士指出，黃國昌身為我國第3大黨領導人，日本在野黨主席理應都會利用空檔時間，盡可能安排見面；不過，黃這次主要是帶領青年團、整個訪團只有2位紅職，日方可能判斷，由黨主席層級接見不甚妥適。

據悉，民眾黨這次出訪，仍是按照過往模式，由外交部提供日本議員辦公室窗口、並由黨部自行聯繫，最後仍是由外交部協助。但有涉外人士指出，黃國昌雖以國會議員身分安排訪日，但訪問名單根本沒有突破，有如過水、只有個人造勢的效果。

