黃國昌愛將空降？他嘆「昌派宛如邪教」：在時力早有所聞

民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，外界推測可能與黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，表態參選明年議員有關，時代力量秘書長林邑軒也回顧過去直言「對於熟悉黃國昌的人來說，這劇本太熟悉了」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽就感嘆「昌派在時力被稱為『宛如邪教的存在』，很多人早有所聞」。

沈榮欽發文，黃國昌以忠誠為考量，造成劣幣逐良幣的結果，成為組織關燈人，自然有跡可循。民眾黨是一群思想無法現代化的前現代人所組成的政黨，自然無法成為現代化的組織，「黃國昌今天可以在民眾黨亂搞的條件，要追溯到柯文哲創立民眾黨時的運作方式，是柯文哲留下的遺產給予黃國昌惡搞的空間」。

沈榮欽也回顧2022年賴香伶遭柯文哲怒罵事件，以及2024年民眾黨中央通過的不分區立委海選辦法中，明確規定必須在2023年8月31日前完成入黨程序並取得入黨資格，才有資格提名為不分區候選人；結果違反規定在2023年11月16日才加入民眾黨的黃國昌，和柯文哲密約後，直接空降成為不分區立委候選人第一名。違反黨中央通過的提名辦法，卻沒有任何一人質疑。

沈榮欽表示，民眾黨一人政黨的基因，早在柯文哲就立下前例，自然給予黃國昌今日排除李有宜，讓自己人空降的機會，即使李有宜當選機率極大，黃國昌從金門空降的人毫無勝算，個人忠誠至上正是前現代黑幫的標準做法，其實也是中國共產黨的做法。

沈榮欽提到，比較令人驚訝的反而是黃國昌在時力時，縱使陳椒華與徐永明依附黃國昌、網紅周偉航等人支持黃國昌，時代力量還有很多其他立委與非昌派人士，最後也被一一掃地出門，但黃國昌的惡行仍到非常後來才公諸於世；林邑軒回顧歷史，不僅說明黃國昌一路走來毫無進步，但也暴露了時代力量組織上的問題。

