黃國昌愛將「空降」黃光芹揭李有宜退黨內幕：民眾黨衰落敗亡開端

民眾黨發言人李有宜突然透過臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。 圖：翻攝李有宜臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退出民眾黨，她曾投入2024年立委選舉，在新北市第四選區三重、蘆洲以8萬多票高票落選；外界認為與民眾黨主席黃國昌力推三重、蘆洲區主任周曉芸空降新北市議員選舉有關。資深媒體人黃光芹爆料，李有宜之所以用讀書的理由「淨身出戶」，面對媒體詢問也語帶保留，就是因為被要求簽下保密切結書，讓她面對空降人選沒有爭取空間，對外也無法向媒體訴苦。黃光芹痛批，若民眾黨無法以公平機制留才，將會是走向衰落敗亡的開端。

廣告 廣告

黃光芹在臉書發文寫道：「一邊對黨內投入甚深，卻突然自己要『淨身出戶』去寫論文；另一邊對有戰功黨員退黨，好似鬆了一口氣，想讓其趕快離開，黨內如此『特殊』作法並無法讓外界釋疑。李有宜事件在民眾黨內並非是第一次發生的案例，民眾黨中央若無法思考以公平機制『留才』，而是見獵心喜『麻煩自己走了』，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。」

黃光芹指出，李有宜長期遭「冷暴力」對待，簡單來講，就是被「排擠」。當4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的。不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三、蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊。這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，李有宜每天都在地方勤跑，打開她的臉書就知道。她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多。

黃光芹直言，所謂黨的制度「就是一只切結書，黨說了算！」即使李有宜之前選立委有8萬4千票選票基礎，每天都在地方勤跑，依然不敵金門空降的周曉芸。中間沒有向上爭取的空間，連跟媒體「哀」都不行，不然黨紀處分。既然結果都一樣，就突然想去「讀書」了！如果最後周曉芸當選「更證明這個黨怎麼幹都行，誰理妳李有宜。」上次李有宜的選區是除台中市以外，所謂的「藍白合示範區」，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李有宜卻第一個被消失了，豈不諷刺？!

查看原文

更多Newtalk新聞報導

曾選2024立委挑戰林淑芬！民眾黨發言人李有宜退黨稱「專注博士班學業」

發言人、創黨元老同天退黨！謝立功不勝唏噓：民眾黨的溫度去哪了

黃光芹爆料民眾黨要求李有宜簽下保密切結書。 圖：翻攝黃光芹臉書

黃光芹爆料民眾黨要求李有宜簽下保密切結書。 圖：翻攝黃光芹臉書