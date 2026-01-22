黃國昌慘了！攜國防機密資料走出會議室遭告國安法、國家機密保護法...北檢分案偵辦

民眾黨立委黃國昌日前參與國防秘密會議，卻將機密資料帶出會議室長達1分15秒，有綠營議員參選人告發黃違反《國家安全法》、洩密等罪，北檢已經完成分案進行偵辦。另外，綠委陳培瑜今（22）日也赴地檢署告發黃涉嫌違反《國家機密保護法》、《刑法》，質疑在監視器有死角的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？

陳培瑜今日代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

陳培瑜表示，根據昨日她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機，「在這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？」

陳培瑜再說，她認為最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡，都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。

陳培瑜敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

另外，民進黨中正萬華市議員擬參選人張銘祐20日也在律師詹晉鑒陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反《國家安全法》、洩密等罪。台北地檢署已經完成分案，並指派主任檢察官張靜薰進行偵辦。

（圖片來源：陳培瑜臉書、三立新聞）

