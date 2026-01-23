即時中心／高睿鴻報導

中國武統野心持續遞增，為厚植台灣防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭在野黨封殺。為解決僵局，部長顧立雄日前親赴國會，進行機密專案報告，卻沒想到，會議結束後，竟傳出民眾黨主席黃國昌差點帶走國防機密資料；民進黨立委吳思瑤、沈伯洋都證實此事，吳更怒控黃「現行犯」。吳思瑤今（23）日表示，綠黨團也將對此提案，將「黃嫌」移送紀律委員會。

黃國昌日前從會議室，攜出國防機密資料，雖然本人辯稱非故意、且經提醒，馬上走回原處歸還、前後僅約半分鐘；但民進黨指稱，資料被帶走的實際時長約1分半、且不在監視器範圍的時間更高達42秒，高雄市議員張博洋更對此實測，若迅速翻拍資料，42秒已足以拍攝37頁、假設是雙面列印更可達74頁。更可怕的是，當時還有兩名助理跟隨黃，因此資料被攜出，縱使時間看似不長，也可能引發嚴重國安問題。

廣告 廣告

對此，民進黨團書記長陳培瑜近日赴地檢署，告發黃國昌上述行為涉嫌違反《國家機密保護法》、《刑法》等，最嚴重恐處3年至10年有期徒刑；民進黨市議員初選參選人張銘佑，則告發黃涉嫌《洩漏國防秘密罪》，不久後，北檢更對此火速分案。

吳思瑤今早則表態，民進黨團也已提案，準備將黃國昌移送紀律委員會。她直言，雖然黃嫌的任期只剩最後6天、也知道藍白透過表決，就會封殺此案，但違法行為還是不能姑息、更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為。「該提的案，我們一定要提！國有國法，院有院規！該算的帳還是要算！」，吳思瑤說。

快新聞／黃國昌慘了！攜國防機密資料「神秘失蹤42秒」 遭移送紀律委員會

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞資料照）

事實上，她之前也列出相關法規條文，證實黃的行為已構成「現行犯」。吳思瑤指出，《立法院議事規則》第48條明定， 秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。關於繕印、保管、分發秘密文件之手續，及指定負責辦理此等事項員工之管理，由秘書處另定辦法，嚴格執行。

吳思瑤續指，第50條也規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。關於秘密會議，如須發表新聞時，其稿件應經院長核定之。最後則是第52條，立法委員違反本規則第五十條規定者，應付紀律委員會議處；本院員工違反者，由院長依法處分之；列席人員違反者，由本院函各該主管機關依法辦理。

原文出處：快新聞／黃國昌慘了！攜國防機密資料「神秘失蹤42秒」 遭移送紀律委員會

更多民視新聞報導

誰最有機會拉下蔣萬安？藍營議員認了：綠營有兩人地方實力很強

扶龍王力挺！陳亭妃獲提名台南市長參選人 王世堅：我只是野草

指日為夕、顛倒晨昏？藍白側翼造謠攻擊賴瑞隆 6小雞實地還原狠打臉

