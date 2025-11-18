黃國昌慘了？狗仔金流漸浮現 恐拖這人下水
[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭指控、質疑組建狗仔隊，《鏡週刊》今（18）日再報導，多名狗仔已遭檢調約談，抖出發號施令的首腦就是黃國昌。另外，針對黃國昌疑似找白手套李麗娟，透過凱思國際支付狗仔薪資、拿錢辦事，更疑似有錢流進自己口袋等，《鏡週刊》也指出，黃國昌實質掌控凱思國際的證據一一浮現，若再撇清關係，恐拖李麗娟下水。
對狗仔發號施令？
《鏡週刊》今指出，檢調專案小組依據凱思的勞健保資料及匯款紀錄，除了找到跟拍民進黨立委王義川的4名狗仔，還包括其他未曝光的狗仔，並至少約談2次。其中，有人提到最早原是在黃國昌成立的揭弊吹哨者協會任職，後來才去埋伏、跟監、當狗仔，直到凱思國際成立後，再改換地點上班及領薪水
《鏡週刊》指出，而雖然狗仔前後領薪的單位不同，但跟拍或撰稿的工作內容都一樣，背後發號施令的首腦就是黃國昌。
透過凱思收錢辦事？
在黃國昌狗仔疑雲中，《鏡週刊》也爆料，黃國昌疑似讓金主把錢匯入凱思國際後，拿錢辦事、質詢，事後資金流入自己口袋，恐怕有意利用凱思收賄，製造斷點。《鏡週刊》指出，像是臺雅集團旗下的寀奕公司就曾匯款至凱思國際，黃國昌就在立法院質詢臺雅集團創辦人遭詐事件，更加確立貪汙的對價關係，讓涉貪的事證更為明確。
《鏡週刊》指出，在黃國昌質詢時，恰好他也自爆對該案幫了很多忙，考量臺雅曾匯款2百萬元進凱思國際，但由於凱思負責人李麗娟與臺雅集團毫無關連性，似乎坐實了黃國昌利用凱思國際充當白手套，收受黑錢的疑慮。
不過，黃國昌至今仍未承認認識李麗娟，狗仔隊成員對於李麗娟身份也幾乎一問三不知，讓李麗娟的角色變得格外重要，因為她不只是檯面上的人頭負責人，從黃國昌遭鎖定涉犯的貪汙等罪來看，即便李麗娟分文未得，恐怕也會成為洗錢或貪汙共犯的被告遭調查，黃國昌越想甩鍋、撇清，只會越拖李麗娟下水，一起成為同案被告。
民眾黨立委黃國昌，今年6月為臺雅公司的已故董座遭詐騙案質詢。隨後，鏡週刊爆出黃國昌疑似「拿錢辦事」，因為許多和臺雅相關的人，都有拿錢給「凱思國際」這間公司，而這間公司與黃國昌的關係極其密切；而在民眾告發黃國昌涉嫌貪污後，北檢日前已分「他字案」，將黃國昌列為被告調查；對此，黃國昌今天（11/18）說他「沒有絲毫畏懼，儘管放馬過來。」還有鏡週刊今天（11/18）再度爆料，凱思國際收到的資金，竟然有一部分流入黃國昌個人帳戶，黃國昌對此則繼續嗆，說有話到法院講。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
除了狗仔工作群組對話截圖鐵證外，最重要的是，凱思國際成立的第一筆資金1百萬元，是由黃國昌的姻親注資，後來增資到1千5百萬元，資金來源一位是前國民黨立委陳建平，一位是智邦科技創辦人黃安捷，2年前他們分別挹注近千萬元給凱思，這些人都和李麗娟沒有任何連結，反而跟黃國昌關係密切。當時與黃國昌友好的立委陳椒華與陳琬惠接連質疑《鏡電視》申設爭議，黃國昌在當上民眾黨不分區立委後也接續緊咬，無疑將凱思國際當成收錢辦事、洗錢的白手套機關。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
政治中心／綜合報導黃國昌狗仔爭議連環爆，還疑似收錢問政，日前被匿名告發涉貪汙，北檢已分「他案」將黃國昌列為被告，傳出近期就會傳喚他到案說明，名嘴分析，凱思國際的負責人李麗娟只是人頭，黃國昌才是實質控制者，而且金流都和他有關！不過面對檢調出手，黃國昌反嗆是民進黨追殺，嗆聲儘管放馬過來。民視 ・ 2 小時前
各個政黨積極布局2026縣市首長，其中「藍白合」如何操作成了外界矚目的焦點。而民眾黨主席黃國昌不僅深陷聘雇狗仔集團跟監政敵醜聞，今（18）日又被週刊爆出，指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋。對此，政治評論員吳靜怡表示，「民眾黨如果民調從北到南全部輸到脫褲藍，藍白到底怎麼合？」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌近期遭週刊指控疑涉貪汙、收受中港資，目前已有民眾匿名告發黃國昌涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，北檢今（18）日也已將此案分作「他案」偵辦，並將黃國昌列為...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
民眾黨主席黃國昌近日因質詢已故臺雅集團董事長沈裕雄詐騙案，遭媒體報導疑似與沈裕雄之子沈淳浤提供的資金存在對價關係。北檢接獲民眾告發後，已依程序將黃國昌列為貪污罪的他字案被告，同時將與狗仔事件所衍生違反國安法、個資法及妨害秘密等罪行，一併由檢察官釐清。太報 ・ 11 小時前
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期爭議纏身，今（18）天更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」風波的「凱思國際」公司，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬，之後疑似在國會質詢台為沈裕雄出氣、質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟，站上質詢台難道只是為了收錢嗎？民視 ・ 6 小時前
即時中心／高睿鴻報導雖然國民黨、民眾黨近日不斷合力炒作「藍白合」聲勢，但如今，白營多名政治要角官司纏身；主席黃國昌今（18）更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」的「凱思國際」，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」沈淳浤200萬，隨後質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，時政評論員吳靜怡質疑道，這樣藍白到底怎麼合？民視 ・ 10 小時前
[NOWnews今日新聞]2026年地方大選佈局近期備受關注，民眾黨主席黃國昌一度喊出「一個更好的新北」，似乎有意挑戰新北市，不過，根據最新媒體民調顯示，其支持度僅8.7％，引媒體人王瑞德昨（17）日...今日新聞NOWNEWS ・ 14 分鐘前
即時中心／梁博超報導民眾黨主席黃國昌透過凱思國際豢養狗仔集團風暴持續擴大，根據媒體今（18）日最新報導指出，黃國昌實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟形同白手套幫忙洗錢。對此，律師黃帝穎便直言，《貪污治罪條例》中的「不違背職務收賄罪」低消是7年有期徒刑，若錢進了黃國昌私人口袋，「罪刑會比徐永明更重！」民視 ・ 12 小時前
[Newtalk新聞] 身為台灣的「護國神山」，台積電（2330）擁有強大的先進晶圓製造、封裝技術。然而，今（18）日有媒體傳出，才在今年七月底退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，於 10 月底到競爭對手英特爾（Intel）任研發副總，震撼半導體業界。 更令人震驚的是，這名 75 歲的半導體資深老臣竟傳出是「帶槍投靠」，據《自由時報》報導指出，出羅唯仁退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他進行簡報，並大量影印、帶出 2奈米、A16、A14 奈米等先進製程隻相關機密，目前台積電正進行蒐證、評估是否比照先前 3 位涉竊取國家核心關鍵技術的工程師，以違反《國安法》辦理，有待觀察。 對此，英特爾表示，不會針對市場傳言回應；台積電亦未進一步回應。 羅唯仁畢業於台大物理系，在美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士和博士學位。2004 年加入台積電，擔任營運組織副總經理，於 2006 至 2009 年出任研發副總經理，再升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。總計 21 年來，為公司技術團隊共取得逾 1,500 項專利，其中約 1,000 項為美國專利，為台積電在先進製新頭殼 ・ 7 小時前
「正義這種東西，很殘酷。你要用它打別人很好用；等到迴力鏢來時，一點都不留情」放言 Fount Media ・ 8 小時前
網紅「館長」陳之漢政治立場大轉變，近日被元老級員工「大師兄」李慶元爆料疑似「收紅錢」，替中國統戰大業效力，館長則反控員工向他借錢吸血，雙方各說各話。而館長從中國直播回來後，屢次透露旗下電商、便當店甚至健身房業績慘澹，但網紅四叉貓透過地籍資料揭露，館長旗下的便當店「True飯」店面，已在開幕一年多後被其投資公司買下，質疑館長的事業重心是否在「炒地皮」。鏡新聞 ・ 12 小時前
政治中心／李汶臻報導以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期遭資深員工毀滅性爆料，讓一連串金錢糾紛和私密性醜聞爭議，全都被端上檯面。與此同時，與館長私交甚篤、被外界喻為「好麻吉」的黃國昌近來也遭質疑涉貪、被人檢舉。面對遭控收錢200萬元質詢一事，黃國昌今（18日）在記者會上公開反嗆週刊，不過他在鏡頭前上下左右、一頓猛喬麥克風的畫面，卻意外引發討論；就有人見他亂拗麥克風期間，脫口的「這番話」給嚇到，忍不住反問：「是不是在偷臭阿館」。民視 ・ 5 小時前