黃國昌慘了！美方從國會到AIT全挺台 張育萌：他絕對得罪了美國

民眾黨主席黃國昌日前訪美返台後，宣稱反對政院版國防特別條例的立場更為堅定，並稱美方能理解其主張，不過隨即遭美國在台協會（AIT）打臉。AIT不僅公開表態支持總統賴清德提出的1.25兆元國防特別預算，AIT處長谷立言昨（22）日更直言「自由不是免費的」，強調美國只會在盟友自助前提下提供協助。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書指出，「黃國昌絕對得罪美國了」。

快新聞／美方連環出招！從國會到AIT全挺台 張育萌：黃國昌絕對得罪美國了

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（圖／民視新聞資料照）

對此，張育萌昨日在臉書發文指出，黃國昌「絕對得罪美國了」，這禮拜美國從參眾議院到AIT陸續出招，完全沒在客氣。張育萌並列舉7項美方近期對台動作，認為這些訊號正是對台灣在野黨釋放明確訊息。

1、AIT昨天直接揭露，Northrop Grumman公司已經在台灣設立中口徑彈藥測試場。目的很清楚，要讓台灣越來越「自主」。以後，台灣可以用國際標準測試彈藥，完成技術移轉和專家培訓後，我們就可以自行製造和研發。

2、美國研發作戰人工智慧技術的Shield AI公司，去年起跟台灣的漢翔公司合作。AIT處長谷立言證實，Shield AI公司採購千萬美元的台灣零組件。

3、美國很罕見為台灣的「抗敵意識」背書。谷立言公開表態，「台灣人願意保衛家園的比例，比起 2022 年戰爭爆發前的烏克蘭還要高」。

4、美國參議院通過「豪豬法案」，把台灣納入武器出口「較短認證」的名單，美國原本規定，軍售需要「30天」知會國會的時間。「豪豬法案」通過後，對台灣開特例綠燈，「知會國會」等待期縮短成15天。眾議院提出的版本更躍進，直接把台灣定義成「北約+」國家——身兼眾議院軍委會副主席的Rob Wittman議員，昨天親自發新聞稿公布。

5、日前美國眾議院撥款委員會公布，撥款10億美元（315億台幣）給國防安全合作署，用在「台灣安全合作倡議」。用在給台灣提供新購國防裝備和軍事訓練，可以用到明年9月底。

6、同時，另外撥1.5億美元（47億台幣），用來提供台灣的國防物資。

7、美國絕對不是省油的燈，從參眾議院到AIT，都在跟台灣建立「準同盟關係」。

張育萌嗆，黃國昌和藍白要不要猜猜看，美國這禮拜大張旗鼓，每天都「切香腸」公布對台灣的好消息，是想對誰喊話？他痛批藍白口口聲聲稱要監督國防，卻連續八次阻擋國防特別條例；黃國昌赴美說要自提國防預算版本，結果下週都要辭職了，現在除了把機密軍購文件偷拿出委員會以外，至今提案版本連個鬼影都沒看到。

最後，張育萌強調，谷立言昨日都已經直言「1.25兆特別預算至關重要」、「自由不是免費的」，想都知道這句話在對誰說，但黃國昌與藍白陣營仍選擇裝聾作啞。





