黃國昌慘了？週刊爆恐改列「貪污案被告」 律師點出三大異常：直殺！

民眾黨主席黃國昌陷「養狗仔、吸收駭客、金流」風波，《鏡週刊》今（8）日再爆，專案小組已經在跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。對此，律師黃帝穎也點出3大異常。

黃帝穎今日在臉書分析「李麗娟凱思臺雅三大異常直殺黃國昌涉貪」。異常一，「李麗娟無法說明凱思的人與錢，被認定是人頭」。週刊報導凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告。黃帝穎指出，公司經營的基本題是人與錢，李麗娟如果是凱思實際負責人，應可輕易提出自己指揮狗仔的證據，且至少有4個狗仔勞健保在凱思，而對於臺雅等人脈金流也應說明，但狗仔和金主同樣會被傳喚，彼此供述交互勾稽比對，李麗娟說法兜不攏就可能被列貪污案共犯。經驗法則上，李麗娟如果不是凱思人頭，早就提告週刊了。

異常二，「臺雅被報涉行賄黃國昌狗仔公司200萬元竟未提告」。臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯異常。

異常三，「凱思被報是黃國昌狗仔公司涉收賄竟未提告」。黃帝穎表示，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都基本作為，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司卻不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，明顯異常。

對於週刊報導，黃國昌今日回嗆「想要羅織入罪放馬過來！」強調相關的訴訟他都提起了，他可以負責任的說，他所進行的訴訟程序沒有偵查不公開的問題。他稱，《鏡電視》說有人爆料，有人爆料這樣講就這樣寫，這個是現在新聞傳播學院教的新聞倫理、新聞專業、記者查證義務嗎？「太可笑了！真的太可笑了！」

