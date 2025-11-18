即時中心／高睿鴻報導

雖然國民黨、民眾黨近日不斷合力炒作「藍白合」聲勢，但如今，白營多名政治要角官司纏身；主席黃國昌今（18）更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」的「凱思國際」，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」沈淳浤200萬，隨後質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，時政評論員吳靜怡質疑道，這樣藍白到底怎麼合？

廣告 廣告

吳靜怡首先分析，目前民眾黨的「縣市首長夢幻隊」，可能是「北國昌、竹臣遠、宜婉惠、嘉啓楷」，但實際上，這些人當中沒有任何一位認真經營過組織、地方，更沒有一人對比民進黨人更有勝算。因此她不禁懷疑，白營硬是想憑分裂選舉為籌碼、威嚇國民黨出讓縣市首長大位，可能嗎？即便兩黨可能會先談好民調規則，但藍營恐陷入的困境事，若民眾黨人的民調全輸，藍白還怎麼合？議員席次能讓嗎？「科學問題會突然變成玄學」，她說。

另一方面，吳靜怡更說道，民眾黨從12月開始，將面臨一連串「司法的賽局」；屆時，有誰能順利擔任母雞一職，目前看來還在未定之天。她進一步指出，新竹市長高虹安將於12月中面臨二審宣判，雖然高團隊主打無罪，但國民黨內部預估有罪機率高；而若宣判二審有罪，恐怕提早讓「挺藍白就是挺貪污」效應延燒。

接著，吳靜怡續指，黃國昌等到明（2026）年2月，若是失去「立委保護傘」，恐怕將開始深陷「凱思國際」違法跟監、金流涉及對價收賄等調查；再來則是明年3月，輪到柯文哲的「京華城案」一審結果出爐；「民眾黨一案接一案，最後，少了唯一有政績的市長，每一隻母雞隻隻有官司」，她說。

吳靜怡接著更開轟黃國昌，認為他的金流、狗仔、白手套已全曝光，是不是真的擔任凱思國際的「收賄指揮官」？她怒嗆，黃國昌的醜聞不只是偷拍、跟監、濫用民意授權等政治倫理問題，而是正往刑法《貪汙治罪條例》、《洗錢防制法》、《反滲透法》三大領域前進，堪稱全面蔓延的司法風暴。

她進一步指，從黃國昌姻親開始、到《鏡電視》申設爭議關聯人物、以及臺雅集團旗下「寀奕公司」匯款，總共三筆錢、三群人，雖然彼此互不相識，但共通點只有一個，就是「黃國昌」。吳靜怡說，檢調將可從手中掌握的匯款紀錄、薪資發放與相關資金移轉，查出這些「外庫」有沒有進入黃國昌的「內庫」；這樣的模式恐揭開「凱思國際」被當白手套的罪證。「這已經不是政治獻金法問題，而是貪汙治罪條例的對價收賄模式」，她強調說。

此外，吳靜怡接著點出，黃國昌身邊甚至還有兩大「中資疑雲」人物，一人是握有銀根的張晉源、另一個則是「尋根」的網紅館長。她分析道，張晉源參與上海大型投資、涉違法放貸，且長年往返中國，具深厚人脈，如今被懷疑凱思金流是否有中方挹注；館長更是被問「錢什麼時候進來？」，相關錄音檔曝光後，接受中國安排等內幕已引國安注意。

因此吳靜怡說：「兩人都在黃國昌的政治圈、私交圈、媒體圈深度連動；凱思國際重要人物李光昕，是否也和館長一樣都去澳門？到底只是巧合還是有特殊關聯？」。





原文出處：快新聞／黃國昌慘了！遭北檢列貪汙案被告 吳靜怡酸：藍白明年還怎麼合？

更多民視新聞報導

「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！

參觀倫敦古蹟要接受「中國」檢查護照！IPAC：批評北京者前往將有安全風險

豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通

