黃國昌慘了？鏡週刊踢爆李麗娟疑成凱思人頭

▲民眾黨主席黃國昌近期回應《鏡週刊》多次爆料，均表示報導不實。（圖／記者吳翊緁攝 ）

[NOWnews今日新聞] 《鏡週刊》近期多次指控民眾黨主席黃國昌私養狗仔隊，疑似透過凱思國際支付薪資，並找來和狗仔隊無關的李麗娟擔任負責人，設立斷點，更疑似透過凱思國際收受台雅集團的委託質詢個案。而種種指控若為真，恐踩司法紅線。對此，黃國昌則多次回應報導不實、根本不認識李麗娟。然而，《鏡週刊》今（2）日披露，李麗娟實為一私設安親班輔導老師，專替黃家、高家親友照顧小孩，黃國昌不可能不認識，且若該安親班未立案，以私塾模式進行安親恐也有觸法疑慮。

《鏡週刊》今踢爆，李麗娟近期頻繁來回住家和位於仁愛路四段的安親班新址，步行距離僅10來分鐘，假日也不例外，有時還陪同小孩，並攜帶生活用品、講義等物品，證實李麗娟恐怕就是該安親班的輔導老師，專職照顧親友的小孩，且李麗娟出入行動低調，且佩戴口罩、帽子，似乎擔心被跟拍，但還是被《鏡週刊》拍到清楚正面。

《鏡週刊》報導，根據爆料人士指出，黃國昌的小姨子高翬利用在學校家長會的人脈，招收「黑牌課輔」早就不是祕密，且負責打點安親班大小事的，就是形同家臣的李麗娟。只要確認李麗娟是凱思國際的人頭，而黃國昌就是凱思國際實際運作的幕後藏鏡人，且有錢流入凱思，黃國昌就恐有涉嫌貪汙的嫌疑。

至於李麗娟究竟是否涉及凱思國際的實際運作？根據《鏡週刊》，有法界人士表示，只要從參與跟拍的狗仔證詞就不難窺得全貌，且目前相關證據都顯示，李麗娟只是凱思掛名的負責人，發薪水、指揮調度跟拍，完全與她無關，並和匯錢進入凱思的企業負責人及金主毫無聯繫及互動，等於坐實黃國昌就是凱思藏鏡人的身份。

另外，《鏡週刊》也指出，黃國昌小姨子在先前報導刊出後，近期已於11月20日解散和黃家安親班原址相同的耘力國際，恐讓帳冊消失，疑似有高人指點。

黃國昌火速痛批報導不實 怒嗆「一切到法院講清楚」

針對鏡週刊今（2）日之報導，黃國昌辦公室也火速回應表示：

一、 不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的《鏡週刊》，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查《鏡週刊》長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是《鏡週刊》用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

二、 黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，《鏡週刊》為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。

三、 對於《鏡週刊》近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員業已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

