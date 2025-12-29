【論壇中心／綜合報導】黃國昌12月27日在新莊舉辦「為新北應援」活動，被視為是參選新北市長的起手式，民眾黨前黨主席柯文哲也現身相挺，且近期也能在新北市各處看見黃國昌「我來」的宣傳看板，外界認為，黃國昌篤定參選，不過，媒體人詹凌瑀表示，看完柯文哲跟黃國昌的「新北應援」大戲，真想問兩位演技派真的不考慮轉行嗎？台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。

立法院榮譽顧問陳柏惟今日在《頭家來開講》節目中指出，許多人在討論新北市藍白是否會合作，但真正深藍的選民會看這個人「夠不夠紅、夠不夠中」，而陳柏惟認為「這個部分黃國昌表現得還不錯」，因為黃國昌現在是打賴頭號戰將，這兩年他最常做的事情就是「把自己的名字跟賴清德黏在一起」，陳柏惟表示，「極端一點的說，黃國昌夢話說不定都要喊賴清德」，他把自己塑造成打賴頭號戰將，目的就是為了要吸引國民黨支持者的選票。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文今（29）日表示，國民黨內的協調整合「應該不會走到初選」要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，被解讀為「將直接徵召李四川」，不過，國民黨組發會主委李哲華表示「主席話講太快」，仍會依照程序走，新北市地方黨部將對有意參選人先進行協調，對於2026新北市長一局是否會藍白合，外界也都在觀察。





原文出處：黃國昌成打賴頭號戰將？陳柏惟「一句話」酸爆

更多民視新聞報導

台中大雅「街頭湧多輛戰車」 貼文惹網疑：內應？

防堵中國圍台軍演！海鋒大隊出動 雄風飛彈車搭載反艦飛彈就定位

中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事

