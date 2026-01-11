黃國昌成立後援會備戰2026喊「準備好了」 現場空位多支持人潮未滿

民眾黨主席黃國昌受訪回應，否認動員不足，強調此次活動報名人數「其實還蠻多的」，更喊「這場不是黃國昌個人的後援會，是對台灣未來希望、新北的願景，新北我來，黃國昌準備好了。」(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕備戰2026新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌今(11日)在三重舉辦新北後援會成立大會。不過，活動登場前外界傳出報名情況不如預期，甚至傳出透過LINE群組緊急動員；現場觀察，支持者陸續進場，但仍可見部分座位空置。對此，黃國昌受訪回應，否認動員不足，強調此次活動報名人數「其實還蠻多的」，更喊「這場不是黃國昌個人的後援會，是對台灣未來希望、新北的願景，新北我來，黃國昌準備好了。」

黃國昌今天在三重體育場辦理後援會成立大會，前民眾黨主席柯文哲人在嘉義輔選，柯文哲的妻子陳佩琪、網紅「館長」陳之漢等人出席應援，現場主持人喊已湧入1千名支持者助陣，但現場觀看，雖然支持者陸續進場，但仍可見部分座位空置。

陳佩琪指出，她願意做大家最強助選、支持者，並承諾，如果大家需要她，她願意幫大家助一臂之力；館長則說，希望總統賴清德能夠把柯文哲放出來。大家的怒氣、公平正義，在2026年終於可以用手中的選票，來告訴民進黨、改變台灣。

黃國昌表示，民眾黨一路以來都不容易，他還記得非常清楚，去年1月11日聚集在自由廣場前，公開向民眾宣示要推倒民進黨綠色獨裁體制，民眾黨不是吃素的，面對民進黨側翼、網軍，從沒有怕過。「這一場不是黃國昌個人的後援會，是對台灣未來希望、新北的願景」，面對404萬人口的新北市，需要有魄力、效率的新北市長，「新北我來，黃國昌準備好了」。

另外，各縣市最近紛紛喊出免費營養午餐政策，民進黨立委蘇巧慧說，等她當選新北市長也要推免費營養午餐，黃國昌說，他相信大家都想顧好下一代，但他想請教一件事，過去中央政府把錢全握在自己手上，以前民進黨在野時，他曾參加過台灣智庫研究修正財劃法，讓各縣市制度性分配，而非看政府臉色，才是正本清源之道。

黃國昌直言，這就是他跟民進黨做事不一樣的地方，當民進黨說空話騙選票時，民眾黨用身體對獻給選民的每一份承諾，這就是民眾黨的魄力、執行力。

蘇巧慧表示，營養午餐全面免費凸顯台北市與其他縣市的財政差距，也凸顯藍營立院總召傅崐萁主導的財劃法修法的荒謬。財劃法修正後，新北人均經費從六都最低降至全國最低，對此她無法接受；至於財源，政府資源分配應均衡、以孩子權益為優先，未來會努力調度資源，確保新北孩子也能享有全面免費且高品質的營養午餐。

現場觀察，支持者陸續進場，但仍可見部分座位空置。(記者羅國嘉攝)

