黃國昌成立新北市長競總 盼藍白競合成民主典範

（中央社記者王鴻國新北1日電）台灣民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部成立，他對和國民黨可能參選人李四川藍白合問題表示，彼此間的競合，「讓我們一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選擇的一個典範」。

黃國昌新北市長競總今天在新莊成立，現場吸引許多支持民眾參與，民眾黨創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康、國民黨新北市議員陳明義等人都到場致賀。

黃國昌表示，從立法院到新北市，他的態度是一樣的，除了說到做到以外，就是展現民眾黨的執行力。「我不是一個夢想家，我是一個實踐者，我是一個執行者，這是台灣社會目前需要的」。

他表示，接下來的競選過程當中，他跟中國國民黨的好朋友，特別是他政壇的前輩台北市副市長李四川，彼此之間的競合。但是他要拜託所有的支持者們，把這當成是台灣民主活力、健康的展現，一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選擇的一個典範。

他強調，要讓台北、新北市民清楚地看到政治可以不用罵來罵去，政治除了競爭以外，合作為了更重要的目標，為了更重要的願景，大家可以攜手合作。他並宣布，新北市府提供新莊副都心做國家電影中心第二期工程1.6公頃土地，已延宕4年，若中央不蓋，他主張市府應收回自建親子藝文中心。

柯文哲表示，民眾黨本來就沒有什麼資源的，特別是過去一整年都在被清算當中。所以面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、最有限的資源，要做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績。

他呼籲市民選擇黃國昌，讓新北成為開放、全民參與、公開、透明的政府；讓新北成為理性、務實、科學的城市；讓新北成為講效率、講專業、講制度的城市，只要黃國昌當了新北市長，所有這一些都會實現。

趙少康表示，有記者問他怎麼會來？因為黃國昌是好朋友，李四川也是好朋友，都是好朋友，都很優秀。

他也針對新北市長藍白合的協調問題表示，他訪問過國民黨主席鄭麗文，鄭麗文說舊曆年前應該會決定，「我認為國民黨就是李四川」，如果國民黨春節之前決定新北市長提名人選，「我相信國民黨跟民眾黨在3月應該會協調好到底誰出來」。（編輯：李淑華）1150201