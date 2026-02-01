黃國昌成立新北市長競總

民眾黨主席黃國昌（前中）新北市長競總成立，民眾黨創黨主席柯文哲（前左二）、前中廣董事長趙少康（前右二）等人出席。（中央社）

記者王超群∕台北報導

民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部一日成立。他對和國民黨可能參選人李四川藍白合問題表示，彼此間的競合，「讓我們一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選擇的一個典範」。

黃國昌新北市長競總在新莊區成立，包括民眾黨創黨主席柯文哲、前中廣董事長趙少康、國民黨新北市議員陳明義等人出席。

黃國昌表示，接下來的競選過程，他跟國民黨的好朋友、政壇前輩台北市副市長李四川彼此的競合。他要拜託所有支持者把這當成是台灣民主活力、健康的展現，一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選擇的一個典範。

他強調，要讓台北、新北市民清楚地看到政治可以不用罵來罵去；政治除了競爭以外，合作為了更重要的目標。為了更重要的願景，大家可以攜手合作。

柯文哲表示，民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年都在被清算當中。面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、最有限的資源做最大力量的發揮，希望可以獲得最好的成績。

趙少康表示，黃國昌是好朋友、李四川也是好朋友，兩人都是好朋友，都很優秀。對於新北市長藍白合的協調問題，他訪問過國民黨主席鄭麗文，鄭麗文說舊曆年前應該會決定，「我認為國民黨就是李四川」。如果國民黨春節之前決定新北市長提名人選，「我相信國民黨跟民眾黨在三月應該會協調好到底誰出來」。