黃國昌成立競選總部 柯文哲.趙少康現身站台

民眾黨主席黃國昌卸下立委職務後，隨即投入新北市長選戰，今（1）日上午競選總部開幕，黃國昌強調要讓新北更有型，「請相信國昌，給我四年。」前主席柯文哲親自站台表示，「新北市需要黃國昌。」前中廣董事長趙少康也到場支持，並喊話，國昌兄未來兩個月好好拚，不管李四川或黃國昌誰出來，都要能夠贏過對手。

多位國民黨人士也送上花籃祝福，包括立院黨團總召傅崐萁、徐巧芯、羅廷瑋、柯志恩等人，新北市議長蔣根煌更直接祝福黃國昌高票當選。

多位國民黨人士也送上花籃祝福，新北市議長蔣根煌更祝黃國昌高票當選。圖／台視新聞

趙少康強調「大局重要」 柯文哲：今不講壞話

柯文哲近期先批評蔣萬安的營養午餐免費政策是「騙票」，又嗆國民黨別過度高估自身實力，引發藍營支持者不滿。趙少康也在節目中直言，「他就是怕藍白合」，柯文哲是否成為最大變數，引發關注。

趙少康表示，「個人事小，大局比較重要，我想柯主席應該有這樣的胸襟。」柯文哲則表示，「黃國昌競選總部開幕的日子，今天都不講壞話。」黃國昌也喊話，「在各自努力的情況下，三角形的兩邊加起來，一定大於第三邊。」

恩怨先擺一邊，藍白合已成最大公約數，黃國昌全力投入選戰，國民黨人選尚未底定，三月協調前，雙方都將力拚支持度最大化。

