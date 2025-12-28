黃國昌戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網狂問侯友宜：誰吃冷的？

政治中心／黃韻璇報導

前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

民眾黨27日在新北舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，兩人合體讓不少支持者激動。黃國昌在演講中拋政見喊出「讓小朋友可以吃到熱的營養午餐」，不但被發現是抄襲蘇貞昌3年前的政績，網友還忍不住開酸，點名新北市長侯友宜問「誰吃冰的？」

黃國昌隨即登台致詞，高喊希望從監督者成為執行者。他說，新北市民給了國民黨16年，拜託新北市民給他4年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴，什麼叫Do the best 讓新北the best。黃國昌表示，這不僅是口號是許諾，給他4年的時間檢驗他，親自向新北市民展示，民眾黨團隊一定可以跟柯文哲當初帶領的團隊一樣，當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。他高喊，「希望新北市民給我機會，給我4年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！」

廣告 廣告

然而在談到參選新北市長有何願景時，黃國昌則說「要讓我們的小朋友可以吃到熱騰騰的營養午餐」，就被發現這是抄襲蘇貞昌3年前的政績，早在2022年，時任行政院長蘇貞昌任內就投入超過60億，補助各縣市政府、規劃中央廚房的擴建與新建，讓大學校的中央廚房幫小學校煮，建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」的機制，並透過送餐智慧管理─中央廚房食材及熟食配送管理系統開發，全程GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，提升學生午餐食材及熟食供應品質的一致性與穩定性。

柯文哲黃國昌出席「為新北應援× DO THE BEST」活動（圖／翻攝畫面）

粉專「Mr.柯學先生」也PO出黃國昌這段發言，表示「腦被門夾到嗎？有誰在吃冰的營養午餐？你講出來我聽看看？」網友則紛紛留言「侯友宜有讓新北小朋友吃冷吱吱的營養午餐嗎？」、「我們鄉下學校吃的營養午餐超燙手，還會冒煙耶」、「身為每天都在看營養午餐，偶爾會陪班上吃營養午餐的班導，我真的從來沒看過營養午餐是冷的」、「侯友宜！有人在影射你，讓新北的小朋友吃的營養午餐是冷的，聽到沒？還不趕快出來駁斥」。

針對黃國昌的發言，據《自由時報》報導，民進黨新北市黨部執行長高碩呈也表示，黃國昌主席提出這樣質疑性的政見，對新北市府辛苦的公務員不公平」，並強調，蘇貞昌推動政策多年執行下來，目前沒有聽說全國有哪間學校吃到冷的營養午餐。

更多三立新聞網報導

柯文哲挺黃國昌選新北 鄭麗文：造勢活動不需過度解讀

吳靜怡:：柯文哲能否延續影響力，就要看黃國昌願不願意成為棋子

黃國昌合體柯文哲造勢人氣崩？她曝「直播慘況」：草仔、蔥仔到底有幾株

柯文哲稱「端木正自己調整帳目」 律師：被阿北切割，真的情何以堪

