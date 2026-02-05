黃國昌戰新北！尚毅夫曝他選到底「2大後果」：這群人火大

政治中心／劉宇鈞報導

外界關注黃國昌是否會選新北市長到底。（圖／資料照）

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，本月初隨即宣布成立新北市長競選總部，外界關注黃是否選到底。媒體人尚毅夫說，若黃國昌選到底，就會讓民進黨的蘇巧慧當選，藍白就「掰掰了」，且藍營基層會火大；若黃票很少、被棄保，黃也「掰掰了」。

尚毅夫4日在網路節目《新聞！給問嗎？》指出，黃國昌今年有3個定數、1個不定數，第1個定數是卸任立委，這已發生，第2個定數是今年10月28日新北市長候選人登記當天，若黃選到底，命運是什麼？第3個定數是今年12月底民眾黨主席任期屆滿後，黃的結果與未來是什麼？至於唯一的不定數是，「北檢什麼時候開始辦他？」

尚毅夫（右）直言，如果黃國昌選到底，導致國民黨候選人落選、讓民進黨當選，藍白就「掰掰了」。（圖／震傳媒提供）

尚毅夫直言，如果黃國昌選到底，導致國民黨候選人落選、讓民進黨當選，藍白就「掰掰了」，因為對藍營而言，丟掉新北是極度的大事，藍營基層會火大；若黃被棄保、票拿很少，「那以後大家玩棄保就好，黃國昌也掰掰了，所以你說黃國昌願不願意選？」。

媒體人陳東豪則分析，黃國昌不能什麼都沒拿到就宣布不選，所以就要看過完年後，國民黨要拿什麼東西出來，讓黃有個理由不選；尚毅夫也認為，後面再來觀察黃國昌要怎麼下台階，因為背後還有一個前主席柯文哲壓著。

