黃國昌戰新北！粉專預言「下一步」狠酸：跟柯文哲、國民黨比誰更快賣台

政治中心／許智超報導

民眾黨中央委員會4日正式徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長。

民眾黨中央委員會昨（4）日通過選舉決策委員會舉薦，正式徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長。對此，臉書粉專「聲量看政治」認為，即使接下來聲量看似變小，黃國昌仍會想證明自己才是台灣最有權力左右台灣生死的人，「所以他會跟柯文哲、國民黨比賽，誰最快、最極端賣台」。

黃國昌日前被正式徵召參選新北市長，他則表示，自己將全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

「聲量看政治」昨日發文提到，民眾黨有很多修法的新聞，黃國昌還是一大堆聲量，而自己1月底時就說過，黃國昌卸任立委後，絕對不甘寂寞、變本加厲，要新上任的立委修更惡劣的法案，「從檯面上嘶吼，變成在幕後搞事、在幕前直接告訴大家，就是我在搞事，全台灣都要聽我的」。

「聲量看政治」今再度發文指出，接下來，即便聲量看似變小，黃國昌會用一種「我雖然已經不是立委，可是我一樣可以玩死台灣政治」的嘴臉與型態，要證明他有當佛地魔的資格，證明黃國昌自己才是台灣最有權力左右台灣生死的人。

「聲量看政治」最後直言，所以黃國昌會跟柯文哲比賽、跟國民黨比賽，「誰最快、最極端賣台」，但若因此聲量還是更小，黃國昌可能會更想方法讓大家看到自己的存在。

