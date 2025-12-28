黃國昌戰新北！陳智菡大談領袖特質：他重視每一句承諾

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨27日在新北舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，兩人合體讓不少支持者激動。民眾黨立院黨團主任陳智菡發文談領袖特質，稱黃國昌重視承諾，一定會為新北做到最好。

陳智菡表示，被問及「妳覺得一個領袖的特質是什麼」的問題，當她還在思考時，柯文哲吐出兩個字「承擔」。當有比較輕鬆的捷徑，黃國昌選了相對困難的那條路，這在政治圈，並不常見。

廣告 廣告

陳智菡引用柯文哲致詞時的言論說，當有享受掌聲、享受光環的機會，黃國昌總是選擇撐住壓力和孤獨，撐住懷疑，撐住攻擊；當柯文哲被羈押、不能說話的時候，黃替柯說話；當柯不能站在第一線的時候，黃頂了上去。

陳智菡也認為，每一件事，都不是黃國昌原本的工作，但每一件事，黃都扛了下來，而且努力的做到最好，那就是承擔，那就是黃國昌，就算會被罵、被羞辱、被貼標籤，但黃從來沒有後退一步。

陳智菡強調，重視自己的每一句承諾，為團隊盡心盡力的黃國昌，一定也會拚全力，為新北做到最好。

更多三立新聞網報導

柯文哲黃國昌合體！學者揭「大復活」策略盤算：鄭麗文傷腦筋

新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬

交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路

柯文哲交保後首場挺他選新北市長！黃國昌高喊：給我4年證明我說到做到

