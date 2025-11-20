黃國昌戴KP、台灣胸章 鄭麗文沒別上國旗

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面，黃國昌胸口上別上KP、TPP「台灣」紀念徽章。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」昨天落幕。值得注意的是，這次黃國昌胸口上別上KP、TPP「台灣」紀念徽章，鄭麗文則是沒戴上任何胸章，與過去兩黨公開會面時，國民黨大咖都會別上國旗胸章有別。有藍營人士解釋，從女性的角度應該是顧慮穿搭，但這不代表她心中沒有中華民國，從她昨天的言論就能聽得出來。

黃國昌別上KP、TPP「台灣」紀念徽章

鄭麗文、黃國昌昨天下午進行公開會面，這是鄭麗文上任後，兩黨黨主席首次進行公開談話，外界都高度關注。值得注意的是，這次黃國昌胸口上別上KP、TPP「台灣」紀念徽章，而這枚TPP「台灣」紀念徽章，正是在民眾黨黨慶六週年紀念限量禮包中的其中一項禮品，

廣告 廣告

其實，過去黃國昌和前國民黨主席朱立倫會面時，就曾對胸章有所巧思，上次黃國昌佩戴中華民國國旗、「KP」徽章，國旗還比KP高一些，黃當時解釋，「我們永遠把中華民國國旗位子別得比『KP』位子還高」，也象徵將國家利益擺在第一位。而這次則是放在平行位置，也讓人好奇是否另有意涵。

事實上，其實昨天鄭麗文看到這枚台灣胸章時，也大力稱讚，民眾黨立法院黨團主任陳智菡受訪時也證實，在休息室時，鄭麗文看到台灣的徽章說就稱讚蠻好看的、顏色很好看，更馬上轉頭跟文傳會主委吳宗憲建議，「國民黨也可以做一下」，黃國昌眼看鄭麗文這麼喜歡，也馬上說要把台灣徽章送給鄭當紀念。

鄭麗文沒別上國旗 黨內人士：不代表他心中沒有中華民國

在鄭麗文方面，則沒有配戴任何胸章，國民黨副秘書長李哲華解釋，這次會議就是客隨主便，「不會特別想到這個細節」，如果要談判要標示屬性跟立場，但原先出發點不是這樣，況且昨天也沒有簽什麼協議。

另外一名黨內人士也說，從女性的角度，應該是顧慮穿搭，「畢竟從鄭麗文選主席以來，確實不常別國旗徽章，但身上一定會有一個含有國旗元素的胸針」，鄭麗文當選後到立法院拜會，胸針也都是有戴的，或許也就是真的沒有想那麼多，只覺得是單純拜會，但這不代表她心中沒有中華民國，從她昨天的言論就能聽得出來。

回顧過去兩黨公開會面，今年4月22日時，朱立倫、黃國昌會面，朱立倫配戴國旗胸章，黃國昌則是配戴KP、國旗胸章；2023年11月15日時，「藍白合」召開政黨協商會議，前總統馬英九、時任國民黨總統候選人侯友宜、朱立倫配戴國旗胸章，柯文哲則是配戴KP胸章；2023年11月23日時，君悅三方公開會談，馬英九、侯友宜、朱立倫、郭台銘配戴國旗胸章，柯文哲則是配戴KP胸章。

▲民眾黨六週年紀念禮包內容，包含TPP「台灣」紀念徽章1枚。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

▲今年4月22日時，朱立倫、黃國昌會面，朱立倫配戴國旗胸章，黃國昌則是配戴KP、國旗胸章。（圖／記者吳翊緁攝，2025.04.22）

▲「藍白合」召開政黨協商會議，前總統馬英九、時任國民黨總統候選人侯友宜、朱立倫配戴國旗胸章，柯文哲則是配戴KP胸章。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲君悅三方公開會談，馬英九、侯友宜、朱立倫、郭台銘配戴國旗胸章，柯文哲則是配戴KP胸章。（圖／NOWNEWS攝影中心）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

巷仔內／「鄭黃會」沒碰2026藍白合深水區 支持者快等不下去了

鄭黃會登場！鄭麗文喊「1+1＞2」 黃國昌：兩黨競爭絕非零和賽局

黃國昌拋「兩黨智庫對接」！鄭麗文允諾了 曝已經找李鴻源幫忙