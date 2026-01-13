黃國昌才剛赴美談關稅就傳「降到15%」 鍾佳濱酸：用念力促成？

有外媒報導，台美關稅談判傳出已達成協議、稅率調降至15%，朝野多半表達肯定，但也傳出交換條件之一是台積電需赴美增設至少5座半導體廠，引發國民黨立委對「核心外移」的疑慮，民進黨委員則尊重台積電全球市場布局。另一方面，民眾黨主席黃國昌11日宣布將赴美洽談關稅、軍購等議題，遭民進黨立委酸是「用念力促成這樣的結果」。

黃國昌經過20多個小時飛行後，於美東時間12日清晨5時40分抵達華盛頓，上午10時起陸續拜會白宮國安會、AIT總部等單位。不過，外媒報導隨後指出，川普政府已接近與台灣達成貿易協議，台美關稅可能從20%降至15%，引來政治評論員吳靜怡調侃「原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」

民進黨立委鍾佳濱也酸，就算在飛機上可以用WiFi、或「用念力」促成結果，在還沒到美國之前就傳出這樣的消息，「我們還是正面看待他的努力」。

沈伯洋批黃國昌「資訊落差」欺騙國人 柯文哲：台灣不是綠營專利

民進黨立委沈伯洋則質疑，相關談判有既定窗口，不是想談就能談；國防預算也必須先在立法院確認需求，再評估國內生產或對外採購，只是在利用資訊落差包裝自己、營造「高度關心國防」的形象，他認為此舉「更像是聲量操作」。對此，民眾黨前主席柯文哲回擊表示，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

傳台積電再建5座美廠 藍委憂「護國神山被掏空」

在野黨也把焦點放在關稅調降可能伴隨的交換條件。外界傳出，關稅調降是以台積電加碼對美投資、至少再建5座半導體廠作為交換條件之一，國民黨立委賴士葆表示擔心「等於進一步要把台灣最核心的護國神山搬到美國去」，並認為投資規模應進一步了解釐清。

外媒曝台美關稅15% 政院：雙方洽約總結會議時間

行政院發言人李慧芝則表示，美方關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，並爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作。政院也透露，台美之間已有大致共識，目前正在商議舉行總結會議時程。

