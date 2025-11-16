黃國昌才喊外人不便評論！館長PO「館昌纏鬥片」：下巴快脫臼

政治中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近日遭毀滅式爆料，健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播指控多項爭議，內容涉及性騷擾、財務和私生活問題，雖然館長直播否認所有指控，但風波持續延燒。對此，向來與館長交情甚好的民眾黨黨主席黃國昌，今（16日）被問及此事才稱「我們外人不適合多做評論」，館長稍早就發出2人柔術纏鬥片，網友也留言驚呼「這是可以免費看的嗎？」

館長昨（15日）在直播否認指控，反控是李慶元、小偉試圖勒索，「他們就是要錢，講了老半天，急了嘛，抓到這個機會」，將交給律師處理。隨著風波持續延燒，黃國昌今日出席活動時，被問及有無和館長關心此事，他先是稱「其實我覺得…這種多年前私事啦，因為生意上所產生的糾紛拉到檯面上」，接著表明立場，「我們外人真的不太適合多做什麼評論，館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主」。

黃國昌（右）認為，對於館長（左）的事情，他們作為外人不便評論。圖非本日畫面。（圖／民視新聞資料照）

對此，館長稍早發出影片，記錄今日和黃國昌練習柔術過程。影片中，穿著柔術服的2人先是擊拳致意，得知館長因手臂受傷許久沒練，黃國昌關心「啊你今天可以練嗎？手會不會又斷掉？」館長表示沒問題。後來2人正式對戰，黃國昌從後方鎖住頸部並將館長放倒，神情相當投入；館長以淡定表情持續講解動作，不過隨著2人逐漸陷入纏鬥，館長表情一度失守，雙方結束一瞬間都明顯感到精疲力盡。

黃國昌（後）與館長（前）認真練習柔術，館長事後坦言，下巴快脫臼。（圖／翻攝「飆捍」臉書

黃國昌（右圖）與館長（左圖）認真練習柔術，館長事後坦言，下巴快脫臼。（圖／翻攝「飆捍」臉書）

事後，黃國昌謙虛笑說，整個過程宛如一塊砧板上的肉，「看人家要怎麼搞你，毫無招架之力」；館長也在文中大讚，「國昌老師訓練一周年，今天被國昌老師弄到下巴快脫臼了，佩服他練了一年，真的很男子漢」。影片曝光後，不少網友湧入笑說，「老師的表情好用力」、「哇男上加男」、「這是可以免費看的嗎」。也有人表示，「阿館，會不會叫國昌幫忙」、「國蔥已經講了阿，我們外人不方便說什麼」、「館長出個纏在一起的影片，我就問熟不熟，像麻花捲一樣捲在一起了」。

