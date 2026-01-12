黃國昌才喊訪美談關稅！美媒爆「台美關稅15%」 網笑：他下飛機了嗎

政治中心／黃韻璇報導

《紐約時報》曝台美關稅將達成協議，關稅將降至15%。（示意圖／資料照）

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，傳出至少得再增建5座半導體廠。然而此前黃國昌才剛閃電宣布訪美，聲稱要赴美談國防、關稅，如今才剛出發沒多久，美方就已經爆出台美關稅談妥的消息，慘遭網友開酸「黃國昌到美國了嗎」，王浩宇也忍不住吐槽「謝謝黃國昌」。

《紐約時報》指出，根據三名消息人士透露，這項已經談判數月的協議，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布，該協議將把台灣產品的美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。

其中一名知情人士透露，作為協議的一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

台灣民眾黨主席黃國昌昨（11）日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

不過11日台灣民眾黨主席黃國昌才搭機赴美國華府，他接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，黃國昌表示，此行定調為「閃電、精準」，預計於台北時間14日清晨返抵國門當天，在立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

不料美媒隨即就爆出台美關稅談妥，並與日韓一樣都是15%的消息，也讓網友紛紛留言開酸「黃國昌下飛機了嗎」、「黃國昌到美國了嗎」、「國昌老師的霸氣震攝到川普了」、「看看國昌老師多厲害，才剛踏出國門川普就降關稅了」、「稻尾沒得割」。網紅徐小花也酸「笑爛，美國宣布對台關稅降到15%，此時國蔥還在飛機上，一切與他無關哈哈哈」，前桃園市議員王浩宇同樣發文笑「謝謝黃國昌」。

