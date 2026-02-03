黃國昌才罵「裝什麼潢」劉書彬後再爆裝潢爭議 洪毓祥：自掏腰包

民眾黨新任立委洪毓祥。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨立委劉書彬去年就任後，斥資35萬裝潢辦公室，引發黨主席黃國昌不滿，他昨批「裝什麼潢？」並稱已特別交代過，「兩年條款」中間換人，辦公室不准再整修。不料，接替劉書彬在中興大樓地下1樓辦公室的新任民眾黨立委洪毓祥，也遭爆出在做裝潢。洪今（3日）受訪回應，主要是有漏水，加上大門在轉角處，開門恐會撞到行人，為了安全性考慮才做，並強調這是「自掏腰包」。

洪毓祥上午就職後接受媒體聯訪，被問到黃國昌才說劉書彬「裝什麼潢」，洪毓祥辦公室又被爆出在裝修？洪毓祥回應，他要澄清，首先，在做辦公室時，主要是看到漏水，且因為是在轉角，開門會撞到行人，稍微把這樣的安全性作為考慮。

洪毓祥提到，他以前在做地方創生時，主要是有個社會企業，希望營造友善的環境，所以將來在很多行動不便或需要坐輪椅的人到辦公室陳情時，能夠減少彎彎折折，所以稍微作改變。

洪毓祥說，他沒有浪費任何公帑，因為這是恪遵本黨的決策，都是自掏腰包，把隔間拆掉。至於被問到更改大門是否與劉書彬有關，他強調，就是友善環境、方便，並呼籲各位多多關心身障、行動不便的人，營造友善環境。

