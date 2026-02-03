黃國昌才罵「裝什麼潢」又有白委裝修 洪毓祥曝改裝原因：自掏腰包

民眾黨新科立委洪毓祥。（翻攝洪毓祥臉書）

民眾黨不分區立委辦公室之亂話題持續，白委劉書彬去年上任才花35萬元裝潢辦公室，接連遭前後任黨主席公開批評，民眾黨主席黃國昌昨（2日）天說重話「裝什麼潢」，沒想到今（3日）正式上任的白委洪毓祥也被拍到辦公室正在整修，洪毓祥今回應表示是自掏腰包，且裝潢是為了整體安全性考量。

劉書彬去年2月間遞補因壯世代爭議請辭的吳春城空缺，當時即裝潢了辦公室，如今新一批白委更替之際，她又想換辦公室，裝不裝潢成了近日焦點，前民眾黨主席柯文哲日前公開批評浪費錢，認為辦公室有桌椅就能辦公，黃國昌2日則在節目上稱，去年2月不知道劉書彬有裝潢，並撂重話「裝什麼潢」。

廣告 廣告

不過，劉書彬2日受訪強調，新辦公室沒有要裝潢，過去則是有需求，被問到在地下室的辦公室，她則要記者到樓下「去看看新委員在做什麼」，進駐的洪毓祥被目擊正在裝修。

對此，洪毓祥今（3日）回應表示，因為辦公室漏水且大門打開有撞到人疑慮，以及為了打造友善環境，方便行動不便者前來陳情，並強調沒有浪費任何公帑，恪守民眾黨決策，「所以是自掏腰包」，把隔間拆掉打造友善環境，大門也換個位置。

新科立委洪毓祥接手劉書彬辦公室，被目擊正在裝潢。





更多《鏡新聞》報導

李貞秀國籍爭議 謝志偉妙喻：發現結婚對象已婚還堅稱離不了

開箱自家豪宅才被胞姊謝衣鳳切割 謝典林上節目談「樁腳把妹心法」

赴國共論壇！蕭旭岑挺「中國親人說」 沈伯洋：逐步落入中共框架